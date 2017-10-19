Беллами о футболе Моуриньо: «У МЮ есть своя философия, стиль игры, которые важнее титулов»

Бывший футболист «Ньюкасла», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Крейг Беллами считает, что излишне оборонительный футбол, который проповедует главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не слишком подходит «красным дьяволам»:

«„Манчестер Юнайтед“ - это больше, чем титулы. У клуба есть своя философия, стиль игры, которые важнее титулов.

Однако МЮ в свое время так привык к победам в чемпионате, что теперь отсутствие титулов приводит к панике.

Бобби Чарльтон не раз говорил о том, что Моуриньо - не тот тренер, который подходит МЮ. Но отчаянное желание клуба снова побеждать заставило пригласить Моуриньо в команду. Однако болельщики будут терпеть такую игру команду лишь некоторое время.

МЮ - огромный клуб, с огромными традициями. Не очень хочется, чтобы они от них далеко отходили».

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