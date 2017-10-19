Кэйхилл: «Плотный график пойдет „Челси“ на пользу»

Защитник «Челси» Гэри Кейхилл считает, что плотный график лондонского клуба поможет команде найти свою игру.



«Плотный график действительно может принести свои плоды. Потому как вы играете каждые три дня, а время для восстановления между играми очень короткое. Конечно, это говорит о том, что игроки могут травмироваться, но я не хочу искать оправданий. Я думаю, что то количество игр, которое мы должны сыграть, пойдут нам на пользу, и мы сможем восстановить былую форму».



Недавно защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта признался, что его команда испытывает проблемы с психологией.

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