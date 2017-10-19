Скоулз потроллил Лукаку

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз, комментируя эпизод после финального свистка матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и МЮ, в котором форвард «красных дьяволов» Ромелу Лукаку решил поддержать и утешить молодого голкипера «орлов» Миле Свилара, допустившего ошибку, стоившую его команде набранных очков, не без иронии намекнул на невнятную игру нападающего во вчерашней встрече.

«Пожалуй, за весь вечер Лукаку и не был ближе к Свилару, чем в этом эпизоде.

А если серьезно, то Лукаку - приятный молодой человек, скорее всего, он подбадривал вратаря соперника. Надеюсь, тот сможет должным образом отреагировать на свою ошибку».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте