Николас: «Моуриньо возвёл нытьё в ранг искусства»

Бывший форвард «Арсенала» Чарли Николас прокомментировал перепалку в прессе между главными тренерами «Челси» и «Манчестер Юнайтед» - Антонио Конте и Жозе Моуриньо. Напомним, что второй заявил, что тренеры других команд любят поплакаться из-за травм своих игроков, а первый посоветовал португальцу следить за своей командой.

«Мне понятна реакция Конте. Моуриньо весь прошлый сезон проныл. Он возвел нытье в ранг искусства. Он всегда выглядел несчастным и сейчас таким выглядит.

Он любит бросать вызов всему миру, изображать из себя главного врага человечества, в этом он необычайно талантлив. Постоянно слышу, как он ноет».

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