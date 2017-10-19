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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
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Рой Кин: «Большинство команд Премьер-Лиги сейчас опережают „Арсенал“»

сегодня, 15:30

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в эфире одного из британских телеканалов не упустил случая уколоть «Арсенал» - своих некогда самых принципиальных соперников. Случилось это во время обсуждения игры «Тоттенхэма». Началось все с того, что экс-игрок «канониров» Ли Диксон, также присутствовавший в студии, отметил, что «шпоры» сейчас выглядят сильнее команды Арсена Венгера.

«„Шпоры“ сейчас находятся в лучшей форме, чем „Арсенал“», - заявил Диксон, однако Кин решил внести корректировку в высказывание коллеги:

«Думаю, большинство команд Премьер-Лиги сейчас опережают „Арсенал“!»

Ранее нападающий «Уотфорда» Трой Дини заявил, что игрокам «Арсенала» не хватает яиц.

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Все комментарии
dima090887
сегодня в 16:28
Ибо натовец он)
holms918
сегодня в 16:28
Это не удивительно.
Остапчук 67
сегодня в 15:49
Скорее "Арсенал" отстает от многих команд.
Он развивается медленнее, чем остальные.
cannongun
сегодня в 15:41
„Шпоры“ сейчас находятся в лучшей форме, чем большинство команд Премьер-Лиги
весь смысл в одной фразе
4ever Ars
сегодня в 15:37
Зато в турнирной таблице только 5 команд опережают Арсенал) Значит, когда канониры форму наберут, вообще первыми могут стать))
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