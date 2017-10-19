Рой Кин: «Большинство команд Премьер-Лиги сейчас опережают „Арсенал“»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в эфире одного из британских телеканалов не упустил случая уколоть «Арсенал» - своих некогда самых принципиальных соперников. Случилось это во время обсуждения игры «Тоттенхэма». Началось все с того, что экс-игрок «канониров» Ли Диксон, также присутствовавший в студии, отметил, что «шпоры» сейчас выглядят сильнее команды Арсена Венгера.

«„Шпоры“ сейчас находятся в лучшей форме, чем „Арсенал“», - заявил Диксон, однако Кин решил внести корректировку в высказывание коллеги:

«Думаю, большинство команд Премьер-Лиги сейчас опережают „Арсенал“!»

Ранее нападающий «Уотфорда» Трой Дини заявил, что игрокам «Арсенала» не хватает яиц.

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