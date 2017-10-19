Агент: «Бензема не собирается куда-либо уходить из „Реала“»

Карим Джазири - агент нападающего «Реала» Карима Бензема, отрицает, что его клиент может сменить клубную прописку. По слухам, в услугах Бензема заинтересован «Арсенал».

«Бензема очень счастлив в „Реале“. В прошлом месяце он заключил с клубом новый контракт, потому не собирается куда-либо уходить».

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