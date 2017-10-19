Неймар: «Хочу сделать для Мбаппе всё то, что Месси сделал для меня в „Барселоне“»

Нападающий ПСЖ Неймар пообещал поспособствовать прогрессу своего одноклубника Килиана Мбаппе, который накануне стал самым забивным тинейджером в истории Лиги чемпионов:
«Я считаю Мбаппе золотым мальчиком футбола. Он все делает правильно, это прекрасный футболист.
У него есть все необходимое для того, чтобы стать одним из лучших игроков в мире, и я буду помогать ему в этом изо всех сил.
Хочу сделать для него все то, что Месси сделал для меня в „Барселоне“».
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Никто не жадничал , все делились, а это не часто увидишь.
Да и за пределами поля они остались друзьями
Никто не жадничал , все делились, а это не часто увидишь.
Да и за пределами поля они остались друзьями