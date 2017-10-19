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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
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Неймар: «Хочу сделать для Мбаппе всё то, что Месси сделал для меня в „Барселоне“»

сегодня, 16:48

Нападающий ПСЖ Неймар пообещал поспособствовать прогрессу своего одноклубника Килиана Мбаппе, который накануне стал самым забивным тинейджером в истории Лиги чемпионов:

«Я считаю Мбаппе золотым мальчиком футбола. Он все делает правильно, это прекрасный футболист.

У него есть все необходимое для того, чтобы стать одним из лучших игроков в мире, и я буду помогать ему в этом изо всех сил.

Хочу сделать для него все то, что Месси сделал для меня в „Барселоне“».

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Все комментарии
Red_team
сегодня в 17:53
То есть загнать в тень, лишить шанса на ЗМ и выдавить из клуба? Мбаппе уже пора паковать чемоданы
магистрат Калавий
сегодня в 17:46
Что по этому поводу думает окружение Неймара?
Napoleon Bonapart ответил Lionel Messi-10
сегодня в 17:31
Lionel Messi-10:
Неймар сильно вырос в Барсе , троица МСН была на высоте , они были семьёй и всегда помогали друг другу. Никто не жадничал , все делились, а это не часто увидишь. Да и за пределами поля они остались друзьями
Все верно, абсолютно согласен!
dzvinka ответил Lionel Messi-10
сегодня в 17:26
Lionel Messi-10:
Неймар сильно вырос в Барсе , троица МСН была на высоте , они были семьёй и всегда помогали друг другу. Никто не жадничал , все делились, а это не часто увидишь. Да и за пределами поля они остались друзьями
на слове "семья", со смеху аж монитор заляпал))) не шути так больше.
Ищущий и Понимающий
сегодня в 17:26
Попытайся! Может чтото и получится!
dzvinka
сегодня в 17:25
тогда, с***, не мешай ему)) этого будет достаточно
и свою с*** алвеса усбагой))
ron 80
сегодня в 17:17
Понты гоняет.....Семью интересует только бабло....
Айтекин эвребович
сегодня в 17:08
Как месся? Будешь его награды себе забирать..Похвально)
Lionel Messi-10
сегодня в 17:05
Неймар сильно вырос в Барсе , троица МСН была на высоте , они были семьёй и всегда помогали друг другу.
Никто не жадничал , все делились, а это не часто увидишь.
Да и за пределами поля они остались друзьями
ermak6448
сегодня в 17:03
Отрадно слышать
shur ответил Chatlan
сегодня в 17:01
Chatlan:
Через четыре года уйдешь в МЮ за "новым вызовом"?
...и возьмём и сделаем из него Роналду,а вы все локти кусайте!!!
barcelona and cruyff
сегодня в 16:58
Интересно,чем вам кроме денег поможет ПСЖ
Maikl322
сегодня в 16:56
делай парень.
Жека Сорокин
сегодня в 16:55
Паредас: «Хочу сделать для Мамманы всё то, что Молло сделал для меня в „спальне“»
M.S.
сегодня в 16:54
Налоги укрывать не помогай только.
Bars kg
сегодня в 16:54
Сейчас шутники из стана мадридоглоров попрут
Chatlan
сегодня в 16:53
Через четыре года уйдешь в МЮ за "новым вызовом"?
киэнджин
сегодня в 16:51
Ты сам еще пацаненок..
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