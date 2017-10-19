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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
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Матич: «Моуриньо - это бренд, это лучший тренер, с которым я когда-либо работал»

сегодня, 16:40

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич восхищается главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуриньо:

«Моуриньо - это бренд, это лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Порой работать с ним нелегко, ведь он всегда требует от вас большего.

Даже если вы провели лучший матч в своей карьере, в следующем поединке он попросит вас сыграть еще лучше.

В реальной жизни он абсолютно не соответствует своему публичному образу. Это человек со всеми существующими достоинствами. Он вовсе не хмурый и не тщеславный, каким его выставляют в СМИ».

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Все комментарии
Ми Ша ответил Red_team
сегодня в 17:54
Red_team:
Да, Мавр всех подкупил, шантажировал, загипнотизировал и т.д. чтобы игроки только хорошее про него говорили, прям властелин всех и вся, Ким Чен Ын всего мира
Ми Ша ответил shur
сегодня в 17:51
shur:
...я в грязном белье не копаюсь,я футбол смотрю,времена меняются и игроки у МЮ не те и задачи что при Алексе,сложнее в сто раз работать,ничего справляется!!!
Ты вообще про что? Какое грязное белье?)) Я тебе к тому, что САФ планировал состав на 3 года вперед и тщательно продумывал тактику к каждому отдельному матчу.
shur ответил Ми Ша
сегодня в 17:47
Ми Ша:
"непоняток,импровизаций,неожиданных решений"... Если прочитаешь его биографию и "уроки лидерства" поймешь обратное))
...я в грязном белье не копаюсь,я футбол смотрю,времена меняются и игроки у МЮ не те и задачи что при Алексе,сложнее в сто раз работать,ничего справляется!!!
Red_team ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 17:47
Дмитрий Аександров:
Моуриньо, похоже, заставляет их это говорить.
Да, Мавр всех подкупил, шантажировал, загипнотизировал и т.д. чтобы игроки только хорошее про него говорили, прям властелин всех и вся, Ким Чен Ын всего мира
cevin cigan ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 17:42
Дмитрий Аександров:
Моуриньо, похоже, заставляет их это говорить.
Игроки Порту(с Аленичевым)Челси,Интера,Реала......всех Моур заставлял??? Знаешь,ни один нормальный парень,выступающий за эти команды,плохо за моура не сказал(Фабрегас не в счёт-он ...дак),только благодарность!
Ми Ша ответил shur
сегодня в 17:38
shur:
...сэр Алекс тоже не подарок,настоящий тренер и состоит из непоняток,импровизаций,неожиданных решений,Маур один из немногих кто подходит МЮ,удачи!!!
"непоняток,импровизаций,неожиданных решений"...

Если прочитаешь его биографию и "уроки лидерства" поймешь обратное))
shur
сегодня в 17:26
...сэр Алекс тоже не подарок,настоящий тренер и состоит из непоняток,импровизаций,неожиданных решений,Маур один из немногих кто подходит МЮ,удачи!!!
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:06
Моуриньо, похоже, заставляет их это говорить.
Bars kg
сегодня в 16:55
Матич ещё не тренировался под руководством Пепа Гвардиолы
kastites
сегодня в 16:42
Он просто больной человек
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