Матич: «Моуриньо - это бренд, это лучший тренер, с которым я когда-либо работал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич восхищается главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуриньо:

«Моуриньо - это бренд, это лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Порой работать с ним нелегко, ведь он всегда требует от вас большего.

Даже если вы провели лучший матч в своей карьере, в следующем поединке он попросит вас сыграть еще лучше.

В реальной жизни он абсолютно не соответствует своему публичному образу. Это человек со всеми существующими достоинствами. Он вовсе не хмурый и не тщеславный, каким его выставляют в СМИ».

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