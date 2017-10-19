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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
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Дед Мороз поддержит участников чемпионата мира в России

сегодня, 18:21

Знаменитый сказочный герой Дед Мороз станет одним из талисманов чемпионата мира-2018 и будет поддерживать команды во время всех матчей мундиаля. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников:

«Дед Мороз получил приглашение от комитета болельщиков чемпионата мира по футболу и планирует присутствовать на всех матчах чемпионата, готовится к поездке. В ближайшее время рассмотрим этот вопрос, организуем оргкомитет для обеспечения участия Деда Мороза в этом чемпионате для поддержки футбольных команд, в том числе и сборной России.

Дед Мороз - это сказочный герой всей страны, поэтому его поддержка скажется на результатах проведения чемпионата.

Дед Мороз был официальным гостем Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, где он присутствовал на всех соревнованиях, благодаря чему наша сборная и победила».

Напомним, что официальным символом чемпионата мира в России станет волк Забивака.

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Все комментарии
mihaluch
сегодня в 19:24
Вторая серия мультфильма " Дед Мороз и лето". В роли Деда Мороза Виталий Мутко.
sir_Alex
сегодня в 19:17
Как в анекдоте:

Звонок на радио.
— Алло, меня зовут Валера и мне 30 лет. Скажите, а Дед Мороз и правда настоящий? А то мама говорит, что да, а жена смеётся!
Санчо Панса
сегодня в 19:11
Вот и хорошо! Куда же без сказочного героя, тем более на празднике футбола? Быть может выход в плей-офф сборной России после этого не станет сказкой)
киэнджин
сегодня в 19:08
и бабушку ОздоЖменю тоже надо поддержать..
Буллитт ответил Александр Настин
сегодня в 19:08
Александр Настин:
Просто глупость!
Глупость - это использовать Давидса в волчьем обличии с дурацким именем.в качестве официального талисмана чемпионата.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:05
У него летом вошь не заведётся?).
Олег Борткевич
сегодня в 19:03
А тренера сборной России он поменять не может?
Saang
сегодня в 19:00
Летом?
RIR68
сегодня в 18:54
красный или синий нос?))
andre_can
сегодня в 18:50
им лучше снегурочку...
drug01
сегодня в 18:45
Можно еще и бабу Ягу пригласить......
ДАША Д
сегодня в 18:45
С каждым выпьет и сопьется
Александр Настин
сегодня в 18:45
Просто глупость!
Obdulio Varela
сегодня в 18:39
Хреново будет деду в июне, только в рефрижераторе сможет передвигаться
NAZAR 007
сегодня в 18:39
Красава Дедушка ) Посохом как шарахнет разок,
так с ходу наши из группы выйдут в плей-офф )
cevin cigan
сегодня в 18:31
А Дед с бухлом и снегуркой будет?
Смитерс
сегодня в 18:28
Странно всё это... Дед Мороз, он же Морозко - древнеславянское злобное божество.
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