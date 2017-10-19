Дед Мороз поддержит участников чемпионата мира в России

Знаменитый сказочный герой Дед Мороз станет одним из талисманов чемпионата мира-2018 и будет поддерживать команды во время всех матчей мундиаля. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников:

«Дед Мороз получил приглашение от комитета болельщиков чемпионата мира по футболу и планирует присутствовать на всех матчах чемпионата, готовится к поездке. В ближайшее время рассмотрим этот вопрос, организуем оргкомитет для обеспечения участия Деда Мороза в этом чемпионате для поддержки футбольных команд, в том числе и сборной России.

Дед Мороз - это сказочный герой всей страны, поэтому его поддержка скажется на результатах проведения чемпионата.

Дед Мороз был официальным гостем Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, где он присутствовал на всех соревнованиях, благодаря чему наша сборная и победила».

Напомним, что официальным символом чемпионата мира в России станет волк Забивака.

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