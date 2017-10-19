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Луческу пожаловался на судей в матче сборных Турции и Украины

Матч: УкраинаУкраина2 : 0ТурцияТурция
Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Европа, Заграница: мнение, Луческу Мирча
Сегодня, 18:50 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу нашел одну из причин невыхода его команды в финальную часть чемпионата мира. Бывший наставник «Зенита» считает, что 2 сентября судейская бригада в матче со сборной Украины отработала необъективно:

«В матче против сборной Украины мы пропустили два гола, которых нельзя было засчитывать. Но я хочу отметить другой момент. В украинской национальной команде работают испанцы, в частности, Рауль Рианчо, который работал с Ребровым в киевском „Динамо“. 

Самое интересное, что матч обслуживали испанцы, которые меня удалили с игры. В протоколе было написано, что я был удален, но это неправда. Судья Борбалан не делал этого, и меня никто даже не оповестил о том, что я удален. В итоге я был дисквалифицирован на матч против сборной Исландии. Если бы я был на скамейке запасных, то мы бы точно не проиграли. По пути в раздевалку, когда я протестовал против судей, Рауль обнял испанских судей».

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