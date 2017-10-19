Агент: «Бакка не хотел сказать плохого о „Милане“. Его неправильно поняли»

Серхио Барилья, агент бывшего нападающего «россонери» Карлоса Бакки, встал на защиту своего подопечного, который недавно заявил, что он «играл за худший „Милан“ в истории»:

«Его слова неправильно поняли, я даже в этом не сомневаюсь. Он не хотел сказать плохого о „Милане“. Карлос был очень рад представлять „россонери“, где провел 2 года и многое клубу отдал. Он мечтал играть в „Милане“ с тех пор, как был ребенком, так что получилась бы какая-то ерунда, если бы он действительно такое сказал. Бакка даже отказывался от привлекательных с финансовой точки зрения предложений, чтобы остаться в клубе. Не нужно создавать ему негативный образ, особенно основываясь на том, чего он не делал.

Бесспорно, „Милан“ не был в лучших кондициях за последние два сезона, мы говорим о статистике. Просто описываем реальность. „Милан“ в последние годы не выигрывал ничего ни в Италии, ни в Европе. Кто-то может поспорить? Давайте учитывать контекст, прежде чем судить. Повторюсь — Бакку неправильно поняли».

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