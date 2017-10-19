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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 72’ Астана 4:0 Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
22:05 сегодня Милан -:- АЕК
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Агент: «Бакка не хотел сказать плохого о „Милане“. Его неправильно поняли»

сегодня, 18:32

Серхио Барилья, агент бывшего нападающего «россонери» Карлоса Бакки, встал на защиту своего подопечного, который недавно заявил, что он «играл за худший „Милан“ в истории»:

«Его слова неправильно поняли, я даже в этом не сомневаюсь. Он не хотел сказать плохого о „Милане“. Карлос был очень рад представлять „россонери“, где провел 2 года и многое клубу отдал. Он мечтал играть в „Милане“ с тех пор, как был ребенком, так что получилась бы какая-то ерунда, если бы он действительно такое сказал. Бакка даже отказывался от привлекательных с финансовой точки зрения предложений, чтобы остаться в клубе. Не нужно создавать ему негативный образ, особенно основываясь на том, чего он не делал.

Бесспорно, „Милан“ не был в лучших кондициях за последние два сезона, мы говорим о статистике. Просто описываем реальность. „Милан“ в последние годы не выигрывал ничего ни в Италии, ни в Европе. Кто-то может поспорить? Давайте учитывать контекст, прежде чем судить. Повторюсь — Бакку неправильно поняли».

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