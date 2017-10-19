Диавара: «Мертенс разрешил мне пробить пенальти в матче с „Сити“»

Полузащитник «Наполи» Амаду Диавара реализовал пенальти в матче с «Манчестер Сити». Этот гол не помог неаполитанцам завоевать даже одно очко, но придал гвинейцу уверенности:

«Да, я попросил о возможности пробить пенальти. После свистка арбитра я сразу почувствовал, что могу забить, взял мяч из рук Гамшика и подошел с просьбой к Мертенсу. Он разрешил.

Я вышел на поле, чтобы получить удовольствие. Футбол — это спорт и моя работа, но я при этом хочу наслаждаться процессом. Когда забил гол, меня охватила необъяснимая радость. Конечно, я был разочарован поражением, но забить первый гол в карьере на таком стадионе — это очень здорово».

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