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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
22:05 сегодня Милан -:- АЕК
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Диавара: «Мертенс разрешил мне пробить пенальти в матче с „Сити“»

сегодня, 17:50
Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 1НаполиНаполиМатч завершен

Полузащитник «Наполи» Амаду Диавара реализовал пенальти в матче с «Манчестер Сити». Этот гол не помог неаполитанцам завоевать даже одно очко, но придал гвинейцу уверенности:

«Да, я попросил о возможности пробить пенальти. После свистка арбитра я сразу почувствовал, что могу забить, взял мяч из рук Гамшика и подошел с просьбой к Мертенсу. Он разрешил.

Я вышел на  поле, чтобы получить удовольствие. Футбол — это спорт и моя работа, но я при этом хочу наслаждаться процессом.  Когда забил гол, меня охватила необъяснимая радость. Конечно, я был разочарован поражением, но забить первый гол в карьере на таком стадионе — это очень здорово».

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