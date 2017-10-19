Арнаутович рассказал историю о том, как Моуриньо подарил ему часы

Нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович рассказал о своих отношениях с нынешним наставником МЮ Жозе Моуриньо:

«Мы были в Абу-Даби во время предсезонной подготовки с „Интером“ в 2009 году. Я проспал завтрак. Потом состоялась встреча с командой. Отель был огромным, а мой номер находился на 75 этаже. Я ждал лифта, всё жал и жал кнопку вызова. У меня было семь минут. И всё равно я снова опоздал. Катастрофа.

Потом, перед игрой, это случилось снова и я подумал: „Он точно меня убьет“. Мы слегка повздорили, я пропустил матч и весь оставшийся день тренировался самостоятельно.

Потом мы вернулись в Милан. Я думал, что на тренировку нужно прийти с утра и действительно приехал вовремя. Смотрю — совсем нет машин. Оказалось, что тренировка должна была состояться после обеда!

Моуриньо был там со своими помощниками. Начал мне хлопать и смеяться. Потом сказал: „Ты мой человек. Пришел за пять часов до тренировки. Ты мне нравишься! Держи мои часы“. Эти часы до сих пор хранятся у меня дома».