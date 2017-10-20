Хомуха: «ЦСКА точно навяжет борьбу „Зениту“»

Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями о предстоящей игре между бывшими командами в 14-м туре чемпионата России:

«На первый взгляд очевидными фаворитами в предстоящем матче являются петербуржцы. Сине-бело-голубые сильнее и по составу, и по качеству игры. Однако ЦСКА точно навяжет борьбу команде Роберто Манчини. Во-первых, „армейцам“ необходимо реабилитироваться за провальную игру с „Базелем“. Во-вторых, на стороне красно-синих домашние трибуны. Стоит ожидать очень интересного противостояния двух принципиальных соперников, для которых важно набрать как можно больше очков в первой части РФПЛ, чтобы уйти на перерыв в чемпионате в хорошем настроении.

Обе команды провели довольно трудные матчи в еврокубковых турнирах. У „Зенита“ остаётся на один день меньше на отдых, однако преимущества с точки зрения физического состояния у футболистов ЦСКА не будет. У петербуржцев намного длиннее скамейка – у них два практически равноценных состава, больше простора для ротации. Что касается атаки, то здесь сине-бело-голубые выглядят явно предпочтительнее. Молодые нападающие ЦСКА пока выступают слишком нестабильно, а Витиньо и Оланаре нечасто радуют успешными действиями в атаке».

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