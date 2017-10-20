Бубнов: «„Зенит“ максимально не задействовал свой потенциал. Впереди игра с ЦСКА»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Испания. Сегунда
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Китай. Суперлига
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
22:00 сегодня Вест Хэм -:- Брайтон энд Хоув
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
21:30 сегодня Шальке-04 -:- Майнц
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 14 тур
14:00 сегодня Муром -:- Спартак Кс
18:00 сегодня Торпедо Вл -:- Долгопрудный
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 15 тур
17:30 сегодня Лада-Тольятти -:- Оренбург-2
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Сент-Этьен -:- Монпелье
  • Главные новости
  • Все новости
00:21
Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА19
00:02
«Милан» не смог обыграть АЕК21
23:58
«Лион» добыл выездную победу над «Эвертоном»4
23:55
«Локомотив» поделил очки с «Шерифом»33
21:55
Хет-трик Ригони принёс «Зениту» победу над «Русенборгом»187
02:57
Хомуха: «ЦСКА точно навяжет борьбу „Зениту“»0
02:39
Ригони – в списке претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы1
02:14
Источник: «Озил сообщил одноклубникам, что перейдёт в „Манчестер Юнайтед“»5
01:56
Мелинг: «У „Зенита“ очень сильная команда. Это немного давило, как и прекрасный стадион»0
01:16
Уткин: «Ошибочно думать, что „Локомотив“ борется с „Зенитом“. Соперник „Локо“ – это „Уфа“»5
00:56
Антон Миранчук — лучший игрок матча «Шериф» - «Локомотив»1
00:55
АЕК стал первой греческой командой, которая не проиграла в гостях у «Милана»1
00:52
Дардои: «„Заря“ победила заслуженно»1
00:47
Фавр: «„Ницца“ могла сыграть вничью с „Лацио“, но совершила много ошибок»1
00:47
Ригони признан игроком матча «Зенит» - «Русенборг»1
00:44
Монтелла: «Болельщики должны поддерживать игроков, а не издеваться над ними»1
00:40
Тренер «Шерифа»: «Возможно, „Локомотив“ не ждал от нас такого агрессивного футбола»0
00:39
Сёмин: «У „Шерифа“ были шансы, но гол он забил нелогичный»4
00:35
Вернидуб: «„Заря“ намеренно отдала „Герте“ преимущество в начале матча»0
00:25
Иванович: «„Русенборг“ не создавал моменты»1
00:22
Локателли: «Болельщики имеют право освистывать „Милан“»3
00:18
«Фастав» и «Копенгаген» разошлись миром2
00:00
«Риека» обыграла «Аустрию» в Вене0
00:00
«Брага» уступила дома «Лудогорцу»0
23:59
«Скендербеу» и «Партизан» голов не забивали0

Бубнов: «„Зенит“ максимально не задействовал свой потенциал. Впереди игра с ЦСКА»

сегодня, 01:35
ЗенитЗенит3 : 1РусенборгРусенборгМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Зенит» в матче группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (3:1) играл не в полную силу, так как в воскресенье их ждёт встреча с ЦСКА в чемпионате России:

«Не стоило ждать, что „Зенит“, будучи хозяином, сметёт норвежцев со своего пути. „Русенборг“ – неплохая команда, организованная, обладающая международным опытом. За гостей выступают несколько известных футболистов, они без пяти минут чемпионы Норвегии. Словом, „Русенборг“ ни в коем случае нельзя было считать мальчиками для битья.

Быстрый гол сослужил „Зениту“ отличную службу: позволил избрать удобную выжидательную тактику, выложиться где-то на три четверти сил перед ответственнейшей встречей чемпионата против ЦСКА. Нет, „Зенит“ не мог себе позволить включить режим экономии сил, периодически прессинговал, но всё-таки задействовал свой потенциал не на максимальных оборотах.

Что касается героя встречи Эмилиано Ригони, то видно, что это очень перспективный игрок, удачная покупка „Зенита“. Окружённый целой группой соотечественников, он быстро адаптировался в новом клубе и прибавляет от матча к матчу. Ригони быстр, техничен и универсален. Атакующий полузащитник может обыграть, результативно ассистировать, решить эпизод сам. Вместе с Кокориным и Дриусси они образуют очень манёвренную тройку нападения, в которой игроки могут меняться местами».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100