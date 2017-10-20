Бубнов: «„Зенит“ максимально не задействовал свой потенциал. Впереди игра с ЦСКА»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Зенит» в матче группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (3:1) играл не в полную силу, так как в воскресенье их ждёт встреча с ЦСКА в чемпионате России:

«Не стоило ждать, что „Зенит“, будучи хозяином, сметёт норвежцев со своего пути. „Русенборг“ – неплохая команда, организованная, обладающая международным опытом. За гостей выступают несколько известных футболистов, они без пяти минут чемпионы Норвегии. Словом, „Русенборг“ ни в коем случае нельзя было считать мальчиками для битья.

Быстрый гол сослужил „Зениту“ отличную службу: позволил избрать удобную выжидательную тактику, выложиться где-то на три четверти сил перед ответственнейшей встречей чемпионата против ЦСКА. Нет, „Зенит“ не мог себе позволить включить режим экономии сил, периодически прессинговал, но всё-таки задействовал свой потенциал не на максимальных оборотах.

Что касается героя встречи Эмилиано Ригони, то видно, что это очень перспективный игрок, удачная покупка „Зенита“. Окружённый целой группой соотечественников, он быстро адаптировался в новом клубе и прибавляет от матча к матчу. Ригони быстр, техничен и универсален. Атакующий полузащитник может обыграть, результативно ассистировать, решить эпизод сам. Вместе с Кокориным и Дриусси они образуют очень манёвренную тройку нападения, в которой игроки могут меняться местами».

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