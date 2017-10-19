Маммана: «Я не очень хорошо оценил ситуацию в эпизоде с пропущенным голом»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана винит себя в пропущенном от «Русенборга» голе:

«Конечно, в раздевалке все за Ригони очень радуются, потому что, если не ошибаюсь, это его первый хет-трик. Я очень за него рад и ещё больше рад, что вся наша команда сегодня победила. Что касается пропущенного гола, то в конце матча внимание было уже немного не такое сконцентрированное, как в начале. Я не очень хорошо оценил ситуацию. Извлеку из этого урок, буду учиться, чтобы таких ошибок больше не повторялось.

Тренер поздравил нас всех с прекрасным итогом этого матча. Конечно, он указал нам и на ошибки, которые действительно у нас были, но всё-таки в основном он нас поздравлял, потому что это была очень важная победа».

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