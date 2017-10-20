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Уткин: «Ошибочно думать, что „Локомотив“ борется с „Зенитом“. Соперник „Локо“ – это „Уфа“»

сегодня, 01:16

Известный комментатор Василий Уткин убеждён, что «Локомотив» не участвует в борьбе за победу в чемпионате России, так как часто теряет очки в матчах с более слабыми соперниками:

«Многие ошибочно думают, что „Локомотив“ борется с „Зенитом“. На самом деле это не так. Соперник „Локомотива“ – это „Уфа“. Команда теряет очки в матче против клубов, которые уступают им в классе. А ведь подбор игроков у „железнодорожников“ хороший.

В этом сезоне всё складывается так, что „Локомотив“ мог бы занимать первое место, если бы играл более изощрённо. И ведь играть они так могли бы, если смотреть на подбор футболистов».

Напомним, в 13-м туре РФПЛ «Локомотив» проиграл «Уфе» со счётом 0:1.

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Все комментарии
ПерекатиПоле ответил loko m1
сегодня в 01:28
loko m1:
Уткин просто не любит Юрия Палыча, а точнее, он его за тренера не считает сейчас. Поэтому жало направил именно на нас
Уткин странный кадр. Так то забавный дядька, конечно, но иногда что нить ляпнет, что аж противно.
loko m1 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 01:23
ПерекатиПоле:
Че за бред? Зенит вон Арсеналу влетел, с д-мо в ничью скатал итд Претензии Локо станут понятны, 29 числа в очной встрече с Зенитом.
Уткин просто не любит Юрия Палыча, а точнее, он его за тренера не считает сейчас. Поэтому жало направил именно на нас
ПерекатиПоле
сегодня в 01:20
Че за бред?
Зенит вон Арсеналу влетел, с д-мо в ничью скатал итд
Претензии Локо станут понятны, 29 числа в очной встрече с Зенитом.
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