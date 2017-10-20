Уткин: «Ошибочно думать, что „Локомотив“ борется с „Зенитом“. Соперник „Локо“ – это „Уфа“»

Известный комментатор Василий Уткин убеждён, что «Локомотив» не участвует в борьбе за победу в чемпионате России, так как часто теряет очки в матчах с более слабыми соперниками:

«Многие ошибочно думают, что „Локомотив“ борется с „Зенитом“. На самом деле это не так. Соперник „Локомотива“ – это „Уфа“. Команда теряет очки в матче против клубов, которые уступают им в классе. А ведь подбор игроков у „железнодорожников“ хороший.

В этом сезоне всё складывается так, что „Локомотив“ мог бы занимать первое место, если бы играл более изощрённо. И ведь играть они так могли бы, если смотреть на подбор футболистов».

Напомним, в 13-м туре РФПЛ «Локомотив» проиграл «Уфе» со счётом 0:1.

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