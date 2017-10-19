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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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20:00 Закончился первый тайм Црвена Звезда 0:0 Арсенал
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Дзадза: «Если уступлю только Месси, то попрошу себе приз лучшему бомбардиру Ла Лиги»

сегодня, 20:23

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза, который стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре, отметил, что потребует себе приз лучшему бомбардиру чемпионата Испании, если уступит только Лионелю Месси.

«Месси не считается, хотя мы играем в одном чемпионате с ним. Он просто лучший. Роналду сейчас не особо забивает, но он в любой момент может это сделать. А Месси не нужно сравнивать со мной. Если я стану вторым в списке бомбардиров, то попрошу себе приз».

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Все комментарии
Василий 50
сегодня в 20:32
Не стать тебе вторым бомбардиром, будешь первым... болтуном.
Mamaev
сегодня в 20:31
Он назвал Месси лучшим, но как, он же не аргентинец, каталонец, в Барселоне никогда не играл ©маргарины
barcelona and cruyff
сегодня в 20:30
Тоже пункт в контракте?))))
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