Дзадза: «Если уступлю только Месси, то попрошу себе приз лучшему бомбардиру Ла Лиги»

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза, который стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре, отметил, что потребует себе приз лучшему бомбардиру чемпионата Испании, если уступит только Лионелю Месси.

«Месси не считается, хотя мы играем в одном чемпионате с ним. Он просто лучший. Роналду сейчас не особо забивает, но он в любой момент может это сделать. А Месси не нужно сравнивать со мной. Если я стану вторым в списке бомбардиров, то попрошу себе приз».

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