Валеро: «„Наполи“, я тебя обыграю!»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Испания. Сегунда
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Китай. Суперлига
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
22:00 сегодня Вест Хэм -:- Брайтон энд Хоув
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
21:30 сегодня Шальке-04 -:- Майнц
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 14 тур
14:00 сегодня Муром -:- Спартак Кс
18:00 сегодня Торпедо Вл -:- Долгопрудный
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 15 тур
17:30 сегодня Лада-Тольятти -:- Оренбург-2
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Сент-Этьен -:- Монпелье
  • Главные новости
  • Все новости
11:17
УЕФА вскоре объявит решение по наказанию «Спартака» за расистское поведение фанатов22
10:27
Орлов: «Много легионеров в „Зените“? Мы видели, как русские ребята играли с „Базелем“»73
07:31
Marca: «Рамос, Пике и Бускетс пригрозили уйти из сборной Испании»47
02:39
Ригони – в списке претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы6
00:21
Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА77
12:01
Блаттер посетит ЧМ-2018 по приглашению Путина1
11:54
Де Брюйне: «Я играю на высоком уровне, а „Манчестер Сити“ — на очень высоком»5
11:39
Мончи: «Победа „Ромы“ над „Карабахом“ — это огромное достижение»1
11:32
Дзадза: «Если сборная Италии меня не зовет, значит, надо становиться лучше»1
11:26
Агент: «Мбаппе хотел перейти в „Барселону“, узнав, что оттуда уходит Неймар»8
11:08
Мата, Эррера, Феллаини и Джонс готовы подписать новые контракты с МЮ2
10:59
Вратаря «Лиона» Лопеша ударил болельщик во время матча с «Эвертоном»5
10:40
Хоккейный «Спартак» почтил память погибших в давке болельщиков7
10:20
Рой Кин: «„Тоттенхэм“ относится к лучшим командам Европы»4
10:11
Лустиг: «Первый гол — это ключ к положительному результату в матче с „Баварией“»0
09:59
Сборная Исландии намерена сыграть в 1/8 финала ЧМ-20187
09:52
Рейнгольд: «Я не хочу, чтобы Промес уходил из „Спартака“»22
09:30
Конте: «Покажите мне молодых игроков, которые заслуживают регулярно играть в „Челси“»11
09:18
Рейнгольд: «„Спартаку“ повезло с „Севильей“? Выйдите и случайно забейте ей 5 мячей!»31
09:10
Орлов: «Дриусси должен быть недоволен собой, а не заменой Манчини»18
09:03
Мораес: «Не считаю, что ничья с „Янг Бойз“ — это катастрофа для „Динамо“»3
08:48
Вагнер: «Надо дать фанатам повод болеть за „Хаддерсфилд“!»4
08:32
Венгер: «Уилшир получит свой шанс в Премьер-Лиге, не беспокойтесь»1
08:23
«Енисей» поздравил Аленичева с 45-летием14
08:10
Де Брюйне: «Считаю „Сити“ и „Юнайтед“ главными претендентами на титул»7

Валеро: «„Наполи“, я тебя обыграю!»

сегодня, 10:49
НаполиНаполи-:-ИнтернационалеИнтернационалеЗавтра в 21:45 Не начался

Полузащитник «Интера» Борха Валеро чувствует уверенность перед матчем 9-го тура Серии А с «Наполи»:

«„Интер“ побеждает, но играет плохо? Вероятно, мы будем слышать эту критику до конца сезона. Не могу судить, верно это или нет, у каждого свое мнение и представления о футболе. Конечно, выиграть семь игр и завершить одну вничью за восемь туров непросто, особенно с нашим составом.

Играет ли „Наполи“ в лучший футбол в Италии? С моей точки зрения, да. Они передвигаются гибко и быстро, постоянно думают об атаке и максимальном количестве голов. Игра „Наполи“ веселая и зрелищная. Что для нас будет важнее всего завтра? Провести 95 минут с полной концентрацией. Если мы дадим им малейшее пространство, они нас накажут.

Последние мысли? „Наполи“, я тебя обыграю! Мы готовы их опередить в турнирной таблице, пускай пока и рано говорить о Скудетто».

Встречу обслужит судейская бригада под руководством Луки Банти.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Марк Аврелий
сегодня в 11:22
Уверенность это хорошо, особенно перед таким сложным матчем.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100