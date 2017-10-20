Валеро: «„Наполи“, я тебя обыграю!»

Полузащитник «Интера» Борха Валеро чувствует уверенность перед матчем 9-го тура Серии А с «Наполи»:

«„Интер“ побеждает, но играет плохо? Вероятно, мы будем слышать эту критику до конца сезона. Не могу судить, верно это или нет, у каждого свое мнение и представления о футболе. Конечно, выиграть семь игр и завершить одну вничью за восемь туров непросто, особенно с нашим составом.

Играет ли „Наполи“ в лучший футбол в Италии? С моей точки зрения, да. Они передвигаются гибко и быстро, постоянно думают об атаке и максимальном количестве голов. Игра „Наполи“ веселая и зрелищная. Что для нас будет важнее всего завтра? Провести 95 минут с полной концентрацией. Если мы дадим им малейшее пространство, они нас накажут.

Последние мысли? „Наполи“, я тебя обыграю! Мы готовы их опередить в турнирной таблице, пускай пока и рано говорить о Скудетто».

Встречу обслужит судейская бригада под руководством Луки Банти.

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