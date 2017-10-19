Банти рассудит «Наполи» и «Интер»

Судейская бригада под руководством Луки Банти будет работать на центральном матче 9-го тура Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Интер».

Команды на данный момент занимают 1-е и 2-е места в турнирной таблице чемпионата Италии, и если «Интер» в 8 турах добыл 7 побед и один раз сыграл вничью, то «Наполи» пока и вовсе не терял очки.

Матч между командами состоится в субботу на стадионе «Сан-Паоло».

Ранее сообщалось, что нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рискует пропустить предстоящий поединок.

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