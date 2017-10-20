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Три игрока «Зенита» и Месси вызваны в сборную Аргентины на матч с Россией

сегодня, 18:17
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 Не начался

Тренерский штаб сборной Аргентины огласил заявку команды на товарищеский матч с Россией, который намечен на 11 ноября. В списке значится форвард «Барселоны» Лионель Месси, а также три представителя «Зенита» - Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер и Леандро Паредес.

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Агустин Маркесин («Америка»). 

Защитники: Хавьер Маскерано («Барселона»), Федерико Фасио («Рома»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Песселья («Бетис»). 

Полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Лукас Билья («Милан»), Эвер Банега («Севилья»), Маркос Акунья («Спортинг»), Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Маттиас Краневиттер (все – «Зенит»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Диего Перотти («Рома»). 

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мауро Икарди («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Анхель Ди Мария (ПСЖ).

При этом позже список дополнят еще несколько игроков из чемпионата Аргентины.

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Все комментарии
•BLACK WOLF•
сегодня в 19:37
Почему Жириновский ничего не говорит про зенит, ведь там одни аргентинцы бегают.
Даже в сборной россии буду скоро аргентинцы, когда зенит сделает им РГ, ну чтоб лимитне мешал.
Бееелый
сегодня в 19:23
Черчесову надо Денисова против меськи поставить
Персонально он его схавает просто
leopit
сегодня в 19:22
Топ-игроки в топовую сборную!Это не местечковые кудесники мяча в красно-белых тонах!
Absinthe6
сегодня в 19:19
Три игрока Зенита и Месси? Посчитали, что четверых будет достаточно?
Пастух
сегодня в 19:15
Месси -----? токда, бомжи чампиньоны!!!!!
ziborock
сегодня в 19:15
"ТРИ ИГРОКА ЗЕНИТА" и какой-то там месси)))
Mamaev
сегодня в 19:03
Месси и сборной Аргентины сейчас нужны такие матчи. Нужно наигрывать новые связки, уместить на поле как то Месси и Дибалу, чтобы на чемпионат ехать за победой
OLESOCC ответил Ver
сегодня в 18:56
Ver:
Ну троица понятно, типо знают наш футбол, что-то присоветуют...А Месси то зачем?
Месси для кол-ва проданных билетов. А это не малые деньги!.
MALOVAR
сегодня в 18:55
Я один прочитал новость как три ноунейма и Месси ...?
Блоссия
сегодня в 18:54
Искусство заголовка)))
Ясень день, что Месси в нагрузку к трем игрокам вызван, а так бы у него и шанса не было бы.
MALOVAR ответил киэнджин
сегодня в 18:50
абсолютно не смешно,так в каталонии шутят? Глушаков шутит лучше ,особенно с лета ,на последних минутах
MALOVAR
сегодня в 18:49
Слабая команда,хорошо если нам достанутся,будут лакомой булочкой,Глушаков штуки три из-за пределов штрафной отгрузит
Сочинский ответил Аксинья
сегодня в 18:46
Аксинья:
Мощный состав...Представляю сколько бабосов придется отвалить чтобы показную ничейку сгонять...
Скидку хорошую на проживание во время ЧМ.
вхсо 111 ответил Ver
сегодня в 18:46
Ver:
Ну троица понятно, типо знают наш футбол, что-то присоветуют...А Месси то зачем?
Как зачем, а кто стату в товарняках набивать будет, в официальных матчах и хорошими командами он мягко говоря незаметен.))
вхсо 111
сегодня в 18:43
Неплохо будет нашим такой составчик раскатать.))
Знатог
сегодня в 18:42
А кто у них будет в свои ворота забивать, уже решили?
Ver
сегодня в 18:41
Ну троица понятно, типо знают наш футбол, что-то присоветуют...А Месси то зачем?
ДСА
сегодня в 18:38
А мы подтянем народ из Арсенала и из Анжи.
киэнджин
сегодня в 18:33
Трепещи Жмессия! Шутка..За Россию и за Месси! Аха-ха..
Ironyfan
сегодня в 18:30
Маммана и Дриусси пока "сыроваты".
Аксинья
сегодня в 18:28
Мощный состав...Представляю сколько бабосов придется отвалить чтобы показную ничейку сгонять...
salaga
сегодня в 18:26
Хорошо, что эта троица из Зенита получит возможность сыгрываться хотя бы между собой.
parallels
сегодня в 18:24
как и где купить билеты на сборную? на сайте рфс ничего такого не нашёл.
Санчо Панса
сегодня в 18:21
Все более чем заслуженно! Как всегда у Аргентины очень шикарное нападение. И даже Игуаина не вызвали....
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