Три игрока «Зенита» и Месси вызваны в сборную Аргентины на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Аргентины огласил заявку команды на товарищеский матч с Россией, который намечен на 11 ноября. В списке значится форвард «Барселоны» Лионель Месси, а также три представителя «Зенита» - Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер и Леандро Паредес.
Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Агустин Маркесин («Америка»).
Защитники: Хавьер Маскерано («Барселона»), Федерико Фасио («Рома»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Песселья («Бетис»).
Полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Лукас Билья («Милан»), Эвер Банега («Севилья»), Маркос Акунья («Спортинг»), Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Маттиас Краневиттер (все – «Зенит»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Диего Перотти («Рома»).
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мауро Икарди («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Анхель Ди Мария (ПСЖ).
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Даже в сборной россии буду скоро аргентинцы, когда зенит сделает им РГ, ну чтоб лимитне мешал.
Даже в сборной россии буду скоро аргентинцы, когда зенит сделает им РГ, ну чтоб лимитне мешал.
Персонально он его схавает просто
Персонально он его схавает просто
Ясень день, что Месси в нагрузку к трем игрокам вызван, а так бы у него и шанса не было бы.
Ясень день, что Месси в нагрузку к трем игрокам вызван, а так бы у него и шанса не было бы.