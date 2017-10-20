Белорусская федерация футбола требует завести дело на «Зенит» и Капленко

Белорусская федерация футбола (БФФ) направила в ФИФА требование начать дисциплинарное производство в отношении «Зенита» и полузащитника команды Кирилла Капленко.

«Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба „Зенит“ к Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», — сказали в пресс-службе федерации.

Капленко не прибыл на сентябрьский и октябрьский сборы молодежной сборной Беларуси, хотя вызывался на них. Затем в пресс-службе БФФ сообщили, что федерация может попросить ФИФА обратить внимание на действия футболиста. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко тогда рассказал, что Капленко отказался от выступлений за белорусские сборные и имеет российский паспорт. По словам Фурсенко, ни игрок, ни «Зенит» не нарушали регламент ФИФА.

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