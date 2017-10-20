«Спартак» рассматривал возможность аренды Диего Косты

Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что «Спартак» минувшим летом хотел арендовать у «Челси» нападающего Диего Косту.

«„Спартак“ реально рассматривал вариант с арендой футболиста до конца календарного года, буквально на четыре месяца. Даже были некоторые контакты руководства „красно-белых“ с руководством „Челси“, но этот вариант был практически невозможен, потому что сам Диего Коста не хотел рассматривать другие варианты, кроме перехода в „Атлетико“», - сказал Арустамян.

Напомним, что Коста с января 2018 года будет выступать за «Атлетико».

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