Кубок чемпионата мира два дня погостит в Курске

Кубок чемпионата мира-2018 переехал из Тулы в Курск. Здесь трофей пробудет в течение двух дней, а сфотографироваться с ним сможет любой желающий.

«Единственный в своем роде спортивный трофей будет выставлен в спортивном зале одного из крупных торгово-развлекательных центров города 21 и 22 октября. Посмотреть на него и сфотографироваться рядом сможет любой желающий с 10:00 до 21:00 по московскому времени», - отметили организаторы.

Губернатор Курской области Александр Михайлов также не остался в стороне:

«Мы искренне благодарим Международную федерацию футбола, которая предоставила эту уникальную возможность. Подготовка к чемпионату мира по футболу стала стимулом приобщения молодежи к спорту».

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