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РФС получит от УЕФА 3,8 миллиона евро

сегодня, 17:12

Пресс-служба УЕФА объявила о дополнительных выплатах солидарности национальным ассоциациям за развитие клубных проектов по детско-юношескому футболу. РФС получит от УЕФА 3 883 734 евро.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА.

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Все комментарии
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
сегодня в 18:10
Зря дали(((
ermak6848
сегодня в 18:04
Не плохо бы получить отчет как распилят
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:57
РФС - черная дыра.
Зря УЕФА дает столько денег.
При Мутко они не дойдут до адресата.
spartach n1
сегодня в 17:54
У кого то появится новая яхта ⛵️
Den1979
сегодня в 17:50
Вот, теперь 4 копейки будет в сейфе у Мутко
Т34
сегодня в 17:31
Только детско-юношеский футбол получит грамоту от РФС, а столько евро детям зачем? Нельзя их баловать.
shur
сегодня в 17:20
...вот Мутко оттопырется...!!!
Морозовский
сегодня в 17:18
Болгарка "Makita" справится за 6 секунд!
жменя семечек
сегодня в 17:17
на развитие детей? какая прелесть! теперь дети Виталия Леонтьевича не будут чувствовать себя ущемлёнными в Оксфорде )
Saang
сегодня в 17:15
Откатики пошли)))
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