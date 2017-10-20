РФС получит от УЕФА 3,8 миллиона евро

Пресс-служба УЕФА объявила о дополнительных выплатах солидарности национальным ассоциациям за развитие клубных проектов по детско-юношескому футболу. РФС получит от УЕФА 3 883 734 евро.
Дополнительные выплаты солидарности национальным ассоциациям за развитие клубных проектов по детско-юношескому футболу 💶 pic.twitter.com/0Hf2jVTILR— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 октября 2017 г.
Ранее сообщалось, что Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте