Уильямс: «Мы все любим Кумана и попытаемся помочь ему остаться в клубе»

Защитник «Эвертона» Эшли Уильямс высказался в поддержку главного тренера «ирисок» Рональда Кумана, которому может грозить отставка из-за неудовлетворительных результатов команды:

«Мы все любим Кумана и хотим попытаться помочь ему остаться. Ведь когда происходит такое, то тренер – тот человек, который первым отвечает за результат. Мы все находимся под давлением, но хотим показывать хорошую игру и добиваться соответствующего результата, и иногда ради кого-то ты стараешься немного сильнее, чем обычно.

Для него это непростое время. Он пытается сделать всё правильно, и мы тоже будем стараться изо всех сил. Само собой, вся команда стоит за тренера горой».

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