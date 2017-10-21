Дзадза: «Марселино – очень сильный тренер»

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза, признанный лучшим игроком сентября в испанском чемпионате, отдал должное наставнику «летучих мышей» Марселино:

«Марселино – очень сильный специалист с отличным характером. Он очень помог не только мне, но и остальным футболистом. Больше всего мне нравится в нём то, что он любит вести диалог со своими подопечными, объяснять им что-либо. Это не армейский генерал, который ни с кем не разговаривает. Он общается с игроками и старается помочь им. Он объяснит тебе, что нужно сделать, а позже ты поймёшь, что тренер был прав».

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