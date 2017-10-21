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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
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17:00 сегодня Барнсли -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
16:30 сегодня Боруссия М -:- Байер
16:30 сегодня Айнтрахт Ф -:- Боруссия Д
19:30 сегодня Гамбург -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
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14:00 сегодня Тосно -:- Ростов
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Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
14:00 сегодня Ротор -:- Томь
17:00 сегодня Кубань -:- Крылья Советов
19:00 сегодня Зенит-2 -:- Волгарь
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Ганчаренко: «Против ЦСКА почти все команды очень глубоко обороняются»

сегодня, 12:34

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал, почему «армейцы» в этом сезоне теряют много очков дома. По словам белорусского специалиста, ЦСКА не ставит какой-либо турнир в приоритет.

«Играя против ЦСКА, практически все команды очень глубоко обороняются. К большому сожалению, пока нам не всегда удаётся с этим справиться. Вспомните матчи с „Локомотивом“, „Рубином“, „Ахматом“. Выходят против нас с расстановкой 4-5-1 или даже 9-1. Определяющее значение имеет то, насколько быстро нам удаётся забить. С „Ростовом“ открыли счёт, и сразу пошла совсем другая игра. А вот встреча с „Уфой“ пошла по другому сценарию.

Мы очень серьёзно над этой проблемой работаем. Говорим, как надо действовать в таких случаях, как атаковать, как разыгрывать стандартные положения. Надеюсь, изменения к лучшему не заставят себя ждать.

Приоритетов по турнирам нет. Для нас очень важны как чемпионат России, так и Лига чемпионов. Нужно готовиться к каждому поединку, стараться проводить все игры на максимуме. Сейчас наша первостепенная задача в том, чтобы улучшить и качество игры, и турнирные показатели».

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Все комментарии
VIC2
сегодня в 13:46
Какие вы крутые и могучие! Все то вас боятся...дальше не хочется продолжать...
Газпром рулит
сегодня в 13:45
    kidman4ik
    сегодня в 13:43
    Васин водитель автобуса, а Гончаренко кондуктор :)
    Ministri Krasnodar
    сегодня в 13:41
    Что он несет? ЦСКА со всеми командами ставит автобус.И уже не первый год кстати.Выходят против команды из нижней части таблицы и играют вторым номером...
    salaga
    сегодня в 13:36
    Базель, очевидно, тоже двухэтажный автобус выставил? А Краснодар и вообще пострадал от автобуса имени Ганчаренко. Завтра с Зенитом тоже увидим автобус в два эшелона. Уфа при нём с лидерами играла только автобусом. В автобусе он несомненно даже Бердыеву не уступит. Казалось бы знает его досконально, изнутри, и вдруг не знает, как его преодолеть. Кстати, и Курбан не здорово с этим справляется. Может всё дело в том, что эти автобусники хорошо владеют только этой тактикой, а атакующий футбол у них не особо получается. Вот он и перестраивает ЦСКА на свой лад на ходу. На это тоже время надо, т.к. ЦСКА никогда до него автобусом не был. Только, когда перестроит, последний зритель со стадиона уйдёт, а вместе с ним и спонсоры, которые и до этого особо горели желанием раскошелится из-за плохой рекламы, а тут и совсем не перед кем будет понты раскидывать. Думаю, Гинер его призвал только до тех пор, пока клуб дела с финансами не наладит, а там прикупит атакующих игроков и отправит его в отставку.
    Морозовский
    сегодня в 13:24
    Ганчаренка проигрывает, т.к. защита отсутствует, а нападения нет.
    МапС
    сегодня в 13:23
    Очень глубоко... много очков... стандартное положение... одним словом - ЦСКА!
    MALOVAR
    сегодня в 13:22
    Давайте все вместе напишем Гинеру письмо,чтобы занялся командой.Походу мы теряем большой клуб
    MALOVAR
    сегодня в 13:19
    Да ирмейцы глубоко,до самой сетки ворот.
    Жалко Гончаренко,Леня полностью разрушил команду
    112910415
    сегодня в 13:18
    надо как-то дотянуть до декабря
    там встретится Спартак, не склонный глубоко обороняться от армейцев
    тренеру, возможно, это больше понравится, а вот вратарю не понравится совсем!
    Kuprin
    сегодня в 13:00
    так и есть , но Витя еще не умеет вскрывать автобусы. С таким составом давно пора перейти на тактику переводчика Жозе и туркменского шамана
    Colonist
    сегодня в 12:54
    Круче автобуса, чем ЦСКа 2017, российский чемпионат еще не видел! У них даже забивают, почти только защитники!:)
    Absinthe6
    сегодня в 12:54
    Бугага
    kidman4ik
    сегодня в 12:48
    Слова истинного водителя автобуса :)
    skiros
    сегодня в 12:47
    Гончаренко так оправдывается потому что у самих нет столько защитников? Вот и приходится в полузащиту ставить 5-6 человек. Да и вообще не понимаю "Выходят против нас с расстановкой 4-5-1 или даже 9-1". Так нет у нас в России нападения, чего он хочет? Превратился в нытика какого-то. Не у румына интересно курсы брал...
    Слайш
    сегодня в 12:45
    Не льсти себе Витя.. Я понимаю что проблемы с составом и с деньгами, но ты сначала научи их мяч держать и не использовать длинные забросы вникуда, которые в 95% случаев приводят к потерям.. Это уже тренерская работа и если тренер запрещает, игроки это не используют. Значит ты позволяешь и к тебе есть претензии как к тренеру.. И претензии серьёзные
    Killofwrath
    сегодня в 12:44
    ага, особенно с Базелем
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