Ганчаренко: «Против ЦСКА почти все команды очень глубоко обороняются»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал, почему «армейцы» в этом сезоне теряют много очков дома. По словам белорусского специалиста, ЦСКА не ставит какой-либо турнир в приоритет.

«Играя против ЦСКА, практически все команды очень глубоко обороняются. К большому сожалению, пока нам не всегда удаётся с этим справиться. Вспомните матчи с „Локомотивом“, „Рубином“, „Ахматом“. Выходят против нас с расстановкой 4-5-1 или даже 9-1. Определяющее значение имеет то, насколько быстро нам удаётся забить. С „Ростовом“ открыли счёт, и сразу пошла совсем другая игра. А вот встреча с „Уфой“ пошла по другому сценарию.

Мы очень серьёзно над этой проблемой работаем. Говорим, как надо действовать в таких случаях, как атаковать, как разыгрывать стандартные положения. Надеюсь, изменения к лучшему не заставят себя ждать.

Приоритетов по турнирам нет. Для нас очень важны как чемпионат России, так и Лига чемпионов. Нужно готовиться к каждому поединку, стараться проводить все игры на максимуме. Сейчас наша первостепенная задача в том, чтобы улучшить и качество игры, и турнирные показатели».

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