Бубнов: «У ЦСКА нет шансов выйти в плей-офф ЛЧ. Лучше пусть наигрывают молодёжь»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от поражения ЦСКА в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Базелем». Бывший игрок сборной СССР выразил мнение, что «армейцы» потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

«ЦСКА получил очень большую нагрузку в игре с „Краснодаром“, у которого было серьёзное преимущество, если судить по расшифровке ТТД. „Армейцам“ в том матче пришлось затратить много моральных и физических сил, чтобы добиться положительного результата. Судя по всему, команда Ганчаренко не полностью восстановилась. Плюс были не в оптимальной форме Головин и Вернблум.

ЦСКА хотел сыграть вторым номером и использовать свои шансы в контратаках и на стандартах. Но ситуацию поменяла ошибка Игнашевича. После этого обреза и гола „Базеля“ „армейцам“ пришлось перестраиваться, а швейцарцы были готовы к такому ходу событий. Более того, эта команда очень хорошо выглядела физически, была подготовлена тактически, знала сильные стороны ЦСКА, перекрыла фланги, а в середине поля у москвичей были серьёзные проблемы. Считаю, нужно было сразу использовать Натхо. Когда ЦСКА большими силами пошёл вперёд отыгрываться, „Базель“ этим воспользовался. Сразу выявились слабости игры „армейцев“ в обороне. У „Базеля“ очень быстрые форварды, и для ЦСКА ещё хорошо, что обошлось всё счётом 0:2. Мог быть и разгром.

ЦСКА не хватает ресурса, сказываются травмы игроков. Я считаю, можно было более смело использовать ту молодёжь, которая есть, чтобы она получила необходимый международный опыт. Но думаю, что в оставшихся играх Ганчаренко как раз это будет делать. Если взять „Базель“, то в игре ЦСКА принимали участие ребята такого же возраста, как у „армейцев“, но они гармонично смотрелись и помогли победить команде. Так что ЦСКА нужно больше и смелее использовать молодёжь в оставшихся матчах, поскольку шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов у команды нет».

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