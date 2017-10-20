Дмитрий Комбаров: «ЦСКА – „Зенит“? Пусть сыграют вничью»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча в чемпионате России между ЦСКА и «Зенитом».
«Это наши прямые конкуренты. Пусть, например, сыграют вничью. Но нам важнее брать свои очки», - сказал Комбаров.
Ранее Комбаров сообщил, что готов встать в ворота, если это будет необходимо.
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Ну а пенсионеры могут еще булками пошевелить.
Ну а пенсионеры могут еще булками пошевелить.
Ошибся Дмитрий Комбаров в прогнозах
Вперед Зенит !!!
Ошибся Дмитрий Комбаров в прогнозах
Вперед Зенит !!!
Только Победа фк "ЦСКА" над "Зенитом" -даст возможность, претендовать на Чемпионство,
не пижонство спартача Комбарова...
Только Победа фк "ЦСКА" над "Зенитом" -даст возможность, претендовать на Чемпионство,
не пижонство спартача Комбарова...
Бакланы перевесят.
Даже в Москве.Точней тем более в Москве.
Бакланы перевесят.
Даже в Москве.Точней тем более в Москве.