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Дмитрий Комбаров: «ЦСКА – „Зенит“? Пусть сыграют вничью»

сегодня, 19:51
ЦСКАЦСКА-:-ЗенитЗенит22.10.2017 в 16:30 Не начался

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча в чемпионате России между ЦСКА и «Зенитом». 

«Это наши прямые конкуренты. Пусть, например, сыграют вничью. Но нам важнее брать свои очки», - сказал Комбаров.

Ранее Комбаров сообщил, что готов встать в ворота, если это будет необходимо.

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Все комментарии
Некит_Зенит
сегодня в 21:00
Облезешь.
1asss
сегодня в 21:00
размечтался, это вы 1-5 проиграли им , а мы порвем зенит
Филипповых
сегодня в 20:57
    Petergoff
    сегодня в 20:51
    так от ничьи,спартаку то какой прок??? Их поезд, уже давно тю-тю))))))
    susanin ultrazenith
    сегодня в 20:46
    Вперёд, Зенит!
    andre_can
    сегодня в 20:45
    Дима, главное, чтоб ты в очко не взял ;)
    Palex ответил Супервайзер
    сегодня в 20:38
    Супервайзер:
    Счет будет 1:1. Комбаров прав. Аргентинцы по началу завелись, а сейчас стабильно сдают. Ну а пенсионеры могут еще булками пошевелить.
    Как они "сдают" мы вчера видели.
    Супервайзер
    сегодня в 20:32
    Счет будет 1:1. Комбаров прав. Аргентинцы по началу завелись, а сейчас стабильно сдают.
    Ну а пенсионеры могут еще булками пошевелить.
    starche
    сегодня в 20:20
    Ладно, но если только мясные продуют Амкару!
    salaga
    сегодня в 20:20
    Конкуренты, но не прямые. Прямые - это соседи по таблице.
    zenitforfun
    сегодня в 20:15
    Комбаров: ничья в матче с ЦСКА или Зенитом будет хорошим результатом
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 20:09
    Ничьей не будет.
    AntiherQ1488 ответил ermak6848
    сегодня в 20:09
    ermak6848:
    Нам - болельщикам " ЦСКА ", потеря очков и отрыв от лидера ни к чему.... Только Победа фк "ЦСКА" над "Зенитом" -даст возможность, претендовать на Чемпионство, не пижонство спартача Комбарова...
    Но у вас объективно, мизер шансов. Если от бомжей, и не знаешь, чего ждать, могут провалить игру, а могут и нет, то вы то, за счет чего их можете переиграть? Отскока от березуцкого с рикошетом?
    ermak6448
    сегодня в 20:09
    как в песне " Нас не догонят..."
    Ошибся Дмитрий Комбаров в прогнозах
    Вперед Зенит !!!
    ermak6848
    сегодня в 20:06
    Нам - болельщикам " ЦСКА ", потеря очков и отрыв от лидера ни к чему....
    Только Победа фк "ЦСКА" над "Зенитом" -даст возможность, претендовать на Чемпионство,
    не пижонство спартача Комбарова...
    Exodus
    сегодня в 19:59
    В петушиных боях ничьих не бывает, обязательно кто-то выиграет
    VIPded
    сегодня в 19:57
    Пусть Спартак в ЧР только вничью и играет...)))
    Байкал-38
    сегодня в 19:57
    Ой накликает Комбаров беду на Спартак!
    vka1970
    сегодня в 19:55
    К сожалению ничьи не будет.
    Бакланы перевесят.
    Даже в Москве.Точней тем более в Москве.
    sir-5
    сегодня в 19:55
    "Спартак"-"Амкар"? Пусть сыграют как молодёжки,а лучше пусть поросята помогут бедным пермякам.
    AntiherQ1488
    сегодня в 19:54
    Было бы хорошо, но кони слишком жалкие сейчас. Но я не против если б они скатали убогую ничейку, с 1м ударом в створ на двоих, как в том сезоне.
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