Дмитрий Комбаров: «ЦСКА – „Зенит“? Пусть сыграют вничью»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча в чемпионате России между ЦСКА и «Зенитом».

«Это наши прямые конкуренты. Пусть, например, сыграют вничью. Но нам важнее брать свои очки», - сказал Комбаров.

Ранее Комбаров сообщил, что готов встать в ворота, если это будет необходимо.

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