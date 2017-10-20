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Каррера: «Не будем дополнительно привлекать молодежь, несмотря на травмы игроков основы»

сегодня, 19:48

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о кадровых потерях «красно-белых» в преддверии матча с «Амкаром» в 14-м туре РФПЛ.

«В связи с травмами мы не будем привлекать дополнительно молодых игроков, у нас все нормально. Есть Бакаев [Зелимхан] и Давыдов [Денис], которые могут играть.

Что касается результатов команды в начале сезона, мы болели, чтобы выздороветь. Конечно, возвращение в строй Дениса Глушакова и Квинси Промеса важно для команды, но ребята хорошо играли и без них. Сейчас мы чувствуем себя хорошо. Преображение Лоренцо Мельгарехо связано с тем, что он обрел уверенность, хорошо работает на тренировках, в этом весь секрет».

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Все комментарии
vka1970 ответил sir-5
сегодня в 21:00
sir-5:
Это было бы чрезмерно пафосно и не соответствовало масштабу комментируемого. Ферштейн,камараден?
Натюрлих.
salaga
сегодня в 20:27
Мы - Каррера I.
Eddyson ответил Алексей Коротеев
сегодня в 20:17
Алексей Коротеев:
Все ребята -красавчики ! А кто знает , что там у нас с Сакалой и Нимели ? Их вроде тоже за бабки приобрели ?
Сакалу тоже хотелось бы посмотреть в "деле", то бишь основе. Но его приобретали под Спартак-2 и не созрел еще, видимо.
sir-5 ответил CTAPbIU
сегодня в 20:16
CTAPbIU:
Говорит от имени команды. Ничего забавного.
Товарищ генерал,просто я из другой дивизии.
Eddyson
сегодня в 20:16
При Карпине или Аленичеве я бы огорчился, что молодежь не привлекают. Сейчас же только могу сказать, что Массимо знает, что делает))
По Промесу и впрямь: отряд не заметил потери бойца (в смысле: здорово, что не возникло в команде "Квинсизависимости" и ребята могут тащить и без него.
Мельгарехо же полтора года "просидел на печи" и созрел наконец-то. Будем надеяться на дальнейший его прогресс и "джокерство".
Немного сумбурно, но 0,3 АРИНЕ дают знать после тяжкой трудовой недели))
sir-5 ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:15
AntiherQ1488:
Если ты писал диплом, к примеру, то для тебя не должно быть ничего удивительного.
Я купил.Но Николай Александрович Романов тоже любил это местоимение.
Алексей Коротеев
сегодня в 20:14
Все ребята -красавчики ! А кто знает , что там у нас с Сакалой и Нимели ? Их вроде тоже за бабки приобрели ?
sir-5 ответил vka1970
сегодня в 20:13
vka1970:
Ты забыл дописать: Даст ист фантастиш!
Это было бы чрезмерно пафосно и не соответствовало масштабу комментируемого. Ферштейн,камараден?
Василий 50
сегодня в 20:13
Каррера прав - не время сейчас для экспериментов.
CTAPbIU ответил sir-5
сегодня в 20:13
sir-5:
Забавно :Мы...мы...мы. Обычно говорят :Я...я...я...
Говорит от имени команды. Ничего забавного.
TihonAlt
сегодня в 20:11
Верит в игроков.
AntiherQ1488 ответил sir-5
сегодня в 20:05
sir-5:
Забавно :Мы...мы...мы. Обычно говорят :Я...я...я...
Если ты писал диплом, к примеру, то для тебя не должно быть ничего удивительного.
vka1970 ответил sir-5
сегодня в 19:57
sir-5:
Забавно :Мы...мы...мы. Обычно говорят :Я...я...я...
Ты забыл дописать: Даст ист фантастиш!
vka1970
сегодня в 19:57
Мельгарехо действительно прибавил.И это уже вИдимо.
Массимо волшебник.
sir-5
сегодня в 19:56
Забавно :Мы...мы...мы. Обычно говорят :Я...я...я...
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