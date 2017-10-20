Каррера: «Не будем дополнительно привлекать молодежь, несмотря на травмы игроков основы»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о кадровых потерях «красно-белых» в преддверии матча с «Амкаром» в 14-м туре РФПЛ.

«В связи с травмами мы не будем привлекать дополнительно молодых игроков, у нас все нормально. Есть Бакаев [Зелимхан] и Давыдов [Денис], которые могут играть.

Что касается результатов команды в начале сезона, мы болели, чтобы выздороветь. Конечно, возвращение в строй Дениса Глушакова и Квинси Промеса важно для команды, но ребята хорошо играли и без них. Сейчас мы чувствуем себя хорошо. Преображение Лоренцо Мельгарехо связано с тем, что он обрел уверенность, хорошо работает на тренировках, в этом весь секрет».

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