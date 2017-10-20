Дмитрий Комбаров: «Готов заменить любого вратаря „Спартака“»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сообщил, что готов встать в ворота, если это будет необходимо.

В последнем матче Лиги чемпионов с "Севильей (5:1) Комбаров при счете 1:1 парировал удар соперника с близкого расстояния, находясь на линии ворот.

«Уже начали появляться сравнения с разными вратарями. Реагирую на это весело. С нашими голкиперами отношения хуже не стали. Если что, готов встать в ворота и заменить любого из них.

Самое смешное видео об этом? На момент перед ударом нападающего „Севильи“ кто-то наложил видео из фильма „Бумер“ со словами „Димооон“. Посмеялись с партнерами по команде».

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