Иванович: «Кокорин, Головин и Акинфеев могли бы играть за границей»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что некоторые игроки РФПЛ могли бы попробовать свои силы в зарубежных чемпионатах.



«Кто бы хорошо выглядел в зарубежных чемпионатах? Очень тяжело предсказать такие вещи. Здесь далеко не все зависит от футбола. В России я видел много игроков, которые по мастерству точно могут играть за границей – тот же Кокорин, Александр Головин сейчас выступает хорошо, Игорь Акинфеев точно мог бы, что бы не говорили. Но, повторюсь, футбол в Европе – это не просто футбол, это и многие вещи вокруг него».



Ранее Бранислав Иванович признался, что считает Россию своей второй родиной.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте