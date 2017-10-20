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Ловчев: «„Зенит“ не победит ЦСКА»

сегодня, 18:45
ЦСКАЦСКА-:-ЗенитЗенит22.10.2017 в 16:30 Не начался

Футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА - «Зенит».

«Несмотря на последние неудачные матчи ЦСКА, что-то мне подсказывает, что игра для „Зенита“ будет тяжелой. Как бы игра „армейцев“ не смотрелась скучной, но команда пропускает не так много. У ЦСКА опытная оборона, состоящая из российских игроков. Они прекрасно знают, как играет Кокорин. А хотя пару моментов у ворот „Зенита“ будет точно. А Витиньо обладает хорошим ударом.

Прогноз такой: „Зенит“ не победит».

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет в воскресенье в Москве. Начало – в 16.30.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:44
Сейчас результат всё больше решают конторы. Если будет очень много ставок на Зенит,возможно он и не победит.)
Морозовский
сегодня в 19:43
На здоровье, Вам !
Den1979 ответил Морозовский
сегодня в 19:41
Морозовский:
А, я, сидя на спине, напротив "Панаса", буду гнать Ваших ребят на амбразуру !
Спасибо!
Gloomy59
сегодня в 19:35
А ЕСЛИ ПОБЕДИТ, ПРИЧЕМ СЧЕТ 3:1 В ПОЛЬЗУ ЗЕНИТА!!!!
ЧТО будете делать господин предсказатель???????
ошалевший
сегодня в 19:33
0-0 будет ( 2 удара в створ)
Морозовский ответил Den1979
сегодня в 19:33
Den1979:
Зенит скорее победит так как опасается Спартака! Хотя наши ребята тоже будут на поле умирать хотя бы за ничью!
А, я, сидя на спине, напротив "Панаса", буду гнать Ваших ребят на амбразуру !
andre_can
сегодня в 19:33
Ловчев чисто не непригрыш хозяев поставил...Коф. то хиловат при таком раскладе ;)
экспертик ты а не Эксперт!
ritar ответил MALOVAR
сегодня в 19:29
MALOVAR:
Наверно это тот самый редкий момент когда я за армию ,потому что они сейчас нулевые и хорошо если здесь выложаться
они уже выложились с базелем ))
Морозовский
сегодня в 19:28
Жека ! Да, Коню, понтно ! И даже, Геша, это знает ! Не победит !
Den1979
сегодня в 19:26
Зенит скорее победит так как опасается Спартака! Хотя наши ребята тоже будут на поле умирать хотя бы за ничью!
sir-5 ответил Аксинья
сегодня в 19:25
Аксинья:
Разденусь вся и на радостях голяком по всей Вешенской пройду если кони победят...
Блин,а я дал приказание слить матч...Срочно бегу к Гинеру,отбой давать.
andreika20133 ответил Супервайзер
сегодня в 19:25
Супервайзер:
Ничья будет хорошим подарком всем российским любителям футбола.
Коля ну почему я не жму кнопку кар. а ты жмёшь .?? Ну какая между нами разница ???? Сам себе ответь.
leopit
сегодня в 19:25
Ловчев веселит всех,впрочем,как обычно!У всех спартачей заглючило после Севильи!
ФорвардЪ
сегодня в 19:24
газпром победит!
renegade1976
сегодня в 19:22
а седые 7 на голове свиноловчева не станут вновь черными
n272nm
сегодня в 19:21
Свинью забыли спросить про итог матча ЦСКА-Зенит! :)))
Miaf
сегодня в 19:19
Если судейка не поможет, то зенит проиграет.
eaguar
сегодня в 19:17
Значит ничья
dm100
сегодня в 19:16
Ловчев надеется, что госклуп госклупу глаз не выклюет.)))
Sylpheed ответил Летов
сегодня в 19:16
Летов:
я уверен,что будет ничья или победа одной из команд
Тут к гадалке не ходи
Ministri Krasnodar
сегодня в 19:15
Зенит разгромит ЦСКА.
Gloomy59
сегодня в 19:11
Может "супер защита ЦСКА" и знает, как играет Кокорин, НО ОНА НЕ ЗНАЕТ КАК ИГРАЕТ ДРИУССИ и РИГОНИ!!!!!!!!!!!
А ВОТ КАК ИГРАЕТ ЗАЩИТА ЦСКА - ЗНАЕТ ВСЯ ЕВРОПА!!!!!!
Goal2
сегодня в 19:09
У ЦСКА "эмоциональное опустошение" после Базеля, да и не только. Ресурсов нет. Остаётся надеяться, чтобы Манчини не побледнел по ходу матча...
НЕ президент рфс
сегодня в 19:09
Все эти эксперты очень напоминают синоптиков. Предсказали одно , вышло другое .И сразу куча доводов почему не так.
СSКА
сегодня в 19:08
Победит сильнейший ,или не победит не кто ,здесь даже Ловчевым быть не надо )
Аксинья ответил sir-5
сегодня в 19:07
sir-5:
Ставишь на кон своё платье,которое так любил Грышка???
Разденусь вся и на радостях голяком по всей Вешенской пройду если кони победят...
andreika20133 ответил Супервайзер
сегодня в 19:07
Супервайзер:
Ничья будет хорошим подарком всем российским любителям футбола.
    Летов
    сегодня в 19:07
    я уверен,что будет ничья или победа одной из команд
    ermak6448
    сегодня в 19:06
    Мяч круглый товарищ Ловчев.
    Как бы не драли пятую точку армейцам
    ermak6848
    сегодня в 19:05
    Болельщики " ЦСКА ", даже не сомневаются в Победе своего любимого клуба
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