Ловчев: «„Зенит“ не победит ЦСКА»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА - «Зенит».

«Несмотря на последние неудачные матчи ЦСКА, что-то мне подсказывает, что игра для „Зенита“ будет тяжелой. Как бы игра „армейцев“ не смотрелась скучной, но команда пропускает не так много. У ЦСКА опытная оборона, состоящая из российских игроков. Они прекрасно знают, как играет Кокорин. А хотя пару моментов у ворот „Зенита“ будет точно. А Витиньо обладает хорошим ударом.

Прогноз такой: „Зенит“ не победит».

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет в воскресенье в Москве. Начало – в 16.30.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте