Иванович: «Сборная России может удивить на чемпионате мира 2018»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что сборная России может удивить на чемпионате мира 2018.

«У вас серьезная команда, многие игроки достаточно высокого уровня. Вы играете по той же схеме, что и мы, с тремя центральными защитниками. Если соперник не сможет адаптироваться под нее, у вас будет большое преимущество. Думаю, сборная России пройдет групповой этап и может стать одним из сюрпризов турнира. Попасться в группе может кто угодно, но надеюсь, на сборную России мы не попадем».



Ранее Бранислав Иванович заявил, что некоторые игроки РФПЛ могли бы выступать в хорошем европейском чемпионате.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте