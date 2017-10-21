Вратарь «Вест Хэма» Джо Харт стал жертвой ограбления, грабители отняли у футболиста кошелек, часы и мобильный телефон. Инцидент произошел около лондонского пригорода Ромфорд в момент, когда голкипер возвращался домой с тренировки «Вест Хэма». Трое грабителей на двух мопедах окружили 30-летнего Харта, когда тот на своем автомобиле остановился на заправочной станции. В результате происшествия футболист не пострадал.



Ранее сообщалось, что Джо Харт присоединился к «Вест Хэму» летом этого года.

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