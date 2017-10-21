Матч «Барселона» - «Малага» может не состояться

Матч 9-го тура Примеры «Барселона» - «Малага» может не состояться.

Сегодня испанское правительство рассмотрит вопрос о временном лишении Каталонии статуса автономии из-за намерения региона отделиться от Испании. Если решение будет принято, в Барселоне вспыхнут масштабные акции протеста. При самых худших раскладах игра может быть перенесена, хотя и отмечается, что вероятность такого развития событий всё же невелика.

При этом меры безопасности на стадионе «Камп Ноу» и вокруг него в любом случае будут усилены.

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