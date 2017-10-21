Матч «Барселона» - «Малага» может не состояться

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
14:30 сегодня Челси -:- Уотфорд
17:00 сегодня Хаддерсфилд -:- Ман Юнайтед
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Бернли
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 13 тур
17:00 сегодня Барнсли -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
16:30 сегодня Боруссия М -:- Байер
16:30 сегодня Айнтрахт Ф -:- Боруссия Д
19:30 сегодня Гамбург -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Барселона -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Наполи -:- Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
11:30 Закончился первый тайм СКА-Хабаровск 2:0 Уфа
14:00 сегодня Тосно -:- Ростов
16:30 сегодня Рубин -:- Динамо М
19:00 сегодня Спартак М -:- Амкар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
14:00 сегодня Ротор -:- Томь
17:00 сегодня Кубань -:- Крылья Советов
19:00 сегодня Зенит-2 -:- Волгарь
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 сегодня Монако -:- Кан
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Определились три претендента на премию Golden Boy18
01:09
Билич заявил о готовности уйти в отставку20
23:14
Монтелле дали два матча на исправление ситуации в «Милане»21
12:01
Хоэль Кэмпбелл хочет покинуть «Арсенал»0
11:47
Андре Силва может перейти в «Арсенал»0
11:44
Жезус: «„Манчестер Сити“ играет в бразильский футбол»0
11:37
«Реал Мадрид» нацелен на покупку Одриосолы0
11:10
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10:43
Два игрока «Тосно» не сыграют с «Ростовом» из-за запрета в контрактах4
10:38
«Олимпиец» переиграл «Луч-Энергию» и покинул зону вылета2
10:32
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10:28
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Сборная Аргентины сыграет с Нигерией в Краснодаре10
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10:05
«Манчестер Юнайтед» подходит к матчу с «Хаддерсфилдом» без шести игроков4
09:43
Верратти: «Летом я задумывался, стоит ли продолжать выступать за ПСЖ»2
09:24
Ламела готов вернуться на поле на следующей неделе0
09:10
Хави в свое время мог оказаться в МЮ, но отказался от перехода7
08:56
Cанчес, Косьельни и Рэмзи сыграют с «Эвертоном»1
08:31
«Наполи» претендует на Андре Силву3
08:20
Моуриньо: «Не знаю, почему Конте вспомнил обо мне, я же о нем не говорю»16
08:02
Вальверде: «Насколько я знаю, у „Барселоны“ не было возможности подписать Мбаппе»9
07:44
Уильямс: «Мы все любим Кумана и попытаемся помочь ему остаться в клубе»1

Матч «Барселона» - «Малага» может не состояться

сегодня, 10:51
БарселонаБарселона-:-МалагаМалага21:45 Не начался

Матч 9-го тура Примеры «Барселона» - «Малага» может не состояться.

Сегодня испанское правительство рассмотрит вопрос о временном лишении Каталонии статуса автономии из-за намерения региона отделиться от Испании. Если решение будет принято, в Барселоне вспыхнут масштабные акции протеста. При самых худших раскладах игра может быть перенесена, хотя и отмечается, что вероятность такого развития событий всё же невелика.

При этом меры безопасности на стадионе «Камп Ноу» и вокруг него в любом случае будут усилены.

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Все комментарии
нечитайло
сегодня в 12:04
Во крутят руки
Санчо Панса
сегодня в 12:00
А причем здесь политика и футбол? Впрочем, жители Каталонии самого этого хотели! Особо рьяным революционерам большой привет, поскольку футбола они могут и не увидеть на Камп Ноу.
ron 80
сегодня в 11:59
жменя семечек
Сегодня 11:13, редактировал Сегодня 11:41
ответ пользователю Donetsk_the_BEST (раскрыть)
у пике вообще чёрная полоса длинною в жизнь ! реал лиги клепает, болельщики освистывают, католония не отделяется, а тут ещё и жена ушла)..............................................А ты видать у Пике как минимум шнурки завязываешь, что в курсе всех его дел.....Как максимум носки стираешь....??????
Адвокат 76
сегодня в 11:52
Просто перенесут матч и всё. Сыграют позже.
cska plus
сегодня в 11:49
Ну а если по серьёзному, жаль, что футбол практически политизирован, очень жаль.
cska plus
сегодня в 11:47
Пусть проводят в Москве, все будут болеть за Малагу.
Footbolista ответил Sem25
сегодня в 11:44
Sem25:
Отлично. Но это странное решение вопроса. В ПМР вообще много интересного.
Это временный выход из сложившейся ситуации...хотя...нет ничего более постоянного, чем временное...
Насмешник
сегодня в 11:44
Ох, уж эти каталонские акции протеста, выйдет на улицу парочка тысяч, бухнут сангрии и снова все норм.
eaguar
сегодня в 11:43
Все запутаней становится .
Sem25 ответил Footbolista
сегодня в 11:41
Footbolista:
Шериф, из-за международной непризнанности страны выступает под флагом Молдавии.
Отлично. Но это странное решение вопроса. В ПМР вообще много интересного.
Footbolista ответил Sem25
сегодня в 11:40
Sem25:
Историй всяких много. Шериф в каком чемпионате играет? Более того, он в еврокубках играет! Как такое может быть? Это же непризнанная республика, которая еще и торгует с ЕС, Россией и даже Украиной. Все молчат! О чем вообще речь? Это не двойные стандарты, а театр абсурда.
Шериф, из-за международной непризнанности страны выступает под флагом Молдавии.
Sem25 ответил Суеверный
сегодня в 11:36
Суеверный:
Барса рискует оказаться в чемпионате Каталонии. Местные "патриоты" к этому дело ведут. Хотя "Монако" играет в чемпионате Франции, но это другая история, страна.
Историй всяких много. Шериф в каком чемпионате играет? Более того, он в еврокубках играет! Как такое может быть? Это же непризнанная республика, которая еще и торгует с ЕС, Россией и даже Украиной. Все молчат! О чем вообще речь? Это не двойные стандарты, а театр абсурда.
Footbolista
сегодня в 11:27
Есть ли у вас план, мистер Фикс (Пучдемон)?
Суеверный
сегодня в 11:25
Барса рискует оказаться в чемпионате Каталонии. Местные "патриоты" к этому дело ведут. Хотя "Монако" играет в чемпионате Франции, но это другая история, страна.
Alexashka ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 11:22
Donetsk_the_BEST:
А че так? А присоединится к акции протеста со стороны Барсы, слабо? Такие как Пике только провоцируют людей, а сам будет во время протестов зарабатывать свои миллионы и лить крокодиловы слезы в подтрибунке) Вот так, довыделывались, теперь не то что независимость не получат, но и статуса автономии могут лишить)
Менталитет другой.
Хотя каталонцы тоже горячие парни.
Footbolista
сегодня в 11:22
Камп? Ноу сэр.
Gelious ответил жменя семечек
сегодня в 11:21
жменя семечек:
у пике вообще жизнь рушится ! реал лиги клепает, болельщики освистывают, католония не отделяется, а тут ещё и жена ушла)
Просто такому доблестному воину как Жирер Пуке комфортнее воевать на полях твитера, нежели на футбольных полях.
ermak6448
сегодня в 11:21
Плохо что матч не состоится - политика во вред Болельщикам полается...
жменя семечек ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 11:13
Donetsk_the_BEST:
А че так? А присоединится к акции протеста со стороны Барсы, слабо? Такие как Пике только провоцируют людей, а сам будет во время протестов зарабатывать свои миллионы и лить крокодиловы слезы в подтрибунке) Вот так, довыделывались, теперь не то что независимость не получат, но и статуса автономии могут лишить)
у пике вообще жизнь рушится ! реал лиги клепает, болельщики освистывают, католония не отделяется, а тут ещё и жена ушла)
волгoдoн
сегодня в 11:09
По традиции ceкта Васи Жванецкого принялась за свою круглосуточную локальную акцию протеста)
VIPded
сегодня в 11:07
Не до футбола там сейчас...(((
Donetsk_the_BEST
сегодня в 11:07
А че так? А присоединится к акции протеста со стороны Барсы, слабо? Такие как Пике только провоцируют людей, а сам будет во время протестов зарабатывать свои миллионы и лить крокодиловы слезы в подтрибунке)
Вот так, довыделывались, теперь не то что независимость не получат, но и статуса автономии могут лишить)
M.S.
сегодня в 11:06
Вот на какие только уловки не идёт каталонский клуб, чтобы избежать встречи с командой, которая регулярно их обыгрывает в последнее время.
Vladimir808
сегодня в 11:03
Правительство лишит статуса автономии Барселону.
Федерация матч не перенесет, Барсе засчитают поражение.
Ну а как иначе догонять?))
Дмитрий Аександров
сегодня в 11:01
Свет не сошелся клином на "Барселоне", будем смотреть другие клубы.
жменя семечек
сегодня в 11:00
ни чё страшного!! им пеп гвардиола свои победы посвящать будет)
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