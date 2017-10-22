Будогосский: «Желтая карточка Наваловскому была показана верно»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский прокомментировал решение арбитра Сергея Куликова показать полузащитнику «СКА-Хабаровск» желтую карточку за игру рукой.

«Желтая карточка - абсолютно верное решение арбитра, это не красная карточка. У нас есть судьи, которые определяют, какую карточку показать, руководствуясь правилами игры и той ситуацией, которая возникает в данном случае на поле. В этом эпизоде решение арбитра верное».



Недавно сообщалось, что Андрей Будогосский признал ошибку арбитра Павла Кукуяна, который обслуживал матч 14-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Амкаром» и не назначил в ворота хозяев явный пенальти.

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