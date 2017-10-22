Ловчев: «В матче „Локомотива“ и „Краснодара“ ставлю на ничейный исход»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прогнозирует ничью в матче 14-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром»:

«Очень сложно спрогнозировать исход этого противостояния. У „Локо“, несмотря на то, что команда занимает второе место в чемпионате России, продолжаются проблемы в атаке. Португальский форвард Эдер, который под конец летнего трансферного окна пополнил стан „железнодорожников“, по большому счету не является серьезным усилением. Вся надежда у „Локомотива“ на линию полузащиты. В последнем матче в рамках Лиги Европы один из лидеров „Локо“ Алексей Миранчук получил отдых и к поединку против „Краснодара“ он должен подойти в полной боевой готовности.

„Краснодар“ также располагает хорошей полузащитой. Но преимущество „быков“ в том, что у них есть Смолов. А преимущество „Локомотива“ — игра на своем поле. Поэтому в этой встрече я ставлю на ничейный исход».

Напомним, что поединок между «Локомотивом» и «Краснодаром» обслужит судейская бригада под руководством Сергея Лапочкина.

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