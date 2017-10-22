Хомуха: «ЦСКА способен успешно сыграть с „Зенитом“»

Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха предположил, что матч между его бывшими командами в рамках 14-го тура РФПЛ закончится вничью:

«ЦСКА неоднократно доказывал, что его рано списывать со счетов. Сколько раз „армейцев“ уже хоронили? Не спешите этого делать и сейчас. Они возрождались и занимали высокие места. Уже довольно давно клуб не делает приобретений, но за счет опыта, характера, бойцовских качеств, считаю, москвичи способны успешно сыграть с тем же „Зенитом“ в воскресенье.

Нужно понимать, что „Зенит“ еще не обрел стабильную игру. Конечно, есть глубина состава, возможность варьировать тактику, но питерцы все равно теряют очки, проигрывают дома Туле, вылетают из Кубка России, играют вничью с „Анжи“.

Думаю, скорее всего, будет ничья».

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