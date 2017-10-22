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Хомуха: «ЦСКА способен успешно сыграть с „Зенитом“»

сегодня, 10:48
ЦСКАЦСКА-:-ЗенитЗенит16:30 Не начался

Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха предположил, что матч между его бывшими командами в рамках 14-го тура РФПЛ закончится вничью:

«ЦСКА неоднократно доказывал, что его рано списывать со счетов. Сколько раз „армейцев“ уже хоронили? Не спешите этого делать и сейчас. Они возрождались и занимали высокие места. Уже довольно давно клуб не делает приобретений, но за счет опыта, характера, бойцовских качеств, считаю, москвичи способны успешно сыграть с тем же „Зенитом“ в воскресенье.

Нужно понимать, что „Зенит“ еще не обрел стабильную игру. Конечно, есть глубина состава, возможность варьировать тактику, но питерцы все равно теряют очки, проигрывают дома Туле, вылетают из Кубка России, играют вничью с „Анжи“.

Думаю, скорее всего, будет ничья».

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Все комментарии
Байкал Иркутск
сегодня в 11:02
ЦСКА надо играть большими силами в обороне и надеяться на контратаки, вот в этом я лично вижу шанс на удачный матч для них!
Зениту пока трудно даются команды, которых надо взламывать, а в тех матчах когда Зенит отдаёт инициативу, он тем самым заманивает, а потом быстрыми набегами уничтожает соперника, у него проблем нет.
Во многом это даже будет больше тактическая дуэль!
Ожидаю красивого зрелища от обеих команд, удачи ЦСКА и Зениту! Главное без травм!
cska plus
сегодня в 11:01
Ничья устроит нас сегодня.
sir-5 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:00
Сергеевич вернулся 1:
О! А этот видимо полу недалёкий). А Созин?)
Он не даёт никаких оценок,как отдельному "неопределённому кругу лиц",так и ситуации.Жаль,что ты не видишь разницы между двумя высказываниями.Кстати,а что он сказал не так,где неточность в оценках положения команд??? Давай по пунктам,без трындежа и словоблудия!
sir-5
сегодня в 10:58
Просто "Зенит" уже лет десять "проигрывает сам себе",по утверждениям их руководителей. В этом их проблема.Мутный поток денег сливается неизвестно куда.
Баба Яга против
сегодня в 10:56
Перед матчем все старики бывшие игроки данных команд делают свои липовые прогнозы пытаясь ни кого не задеть.Этот как поигравший за обе говорит о ничейке.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:55
О! А этот видимо полу недалёкий). А Созин?)
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