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Бубнов: «„Зенит“ победит ЦСКА со счётом 1:0, и это минимум»

сегодня, 08:07
ЦСКАЦСКА-:-ЗенитЗенит16:30 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов пророчит победу «Зениту» в центральном матче 14-го тура РФПЛ против ЦСКА: 

«Явный фаворит очевиден. У „Зенита“ сильнее группа атаки, они лучше готовы физически и психологически. С основными конкурентами они играли очень уверенно. Думаю, так будет и в матче с ЦСКА. Большинство российских футболистов отдохнули на неделе, в основе на игру с „Русенборгом“ было всего три игрока с паспортом РФ. Интересно, кого из россиян Манчини добавит в основу и кого из иностранцев уберет. Манчини очень важно найти оптимальное сочетание, чтобы команда задавила соперника с первых минут, а не включилась только после перерыва или во второй половине второго тайма. Именно из-за этого „Зенит“ потерял очень много очков.

„Зенит“ будет владеть мячом и создаст много моментов. Если не будет проблем с реализацией, то победит. Не уверен, что у ЦСКА будут моменты, поэтому в их случае о реализации речи не идет. Команда Ганчаренко сыграла очень плохо с „Базелем“. Нет предпосылок, что им удастся сыграть лучше с „Зенитом“. Очевидно, что их единственный шанс – строить игру от обороны.

Предположу, что „Зенит“ попытается эпизодами намеренно отдать мяч ЦСКА, чтобы заманить их на свою половину поля, а затем воспользоваться контратаками. Поставил на победу „Зенита“ со счетом 1:0 и считаю, что это минимум. Счет вполне может быть крупнее в пользу гостей».

Напомним, что на матче будет работать судейская бригада под руководством Михаила Вилкова.

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Все комментарии
ОлегV
сегодня в 09:24
Победит ЦСКА, даже не о чем спорить.
Котэ-каратэ
сегодня в 09:23
неудачи Зениту
Хороший Малый
сегодня в 09:23
Удачи Зениту.
Klassе
сегодня в 09:17
0-0 будет с 1 ударом в створ на двоих за весь матч, как всегда. Ничего не стоит ожидать от этой игры
Котэ-каратэ ответил cska plus
сегодня в 09:17
cska plus:
Посмотрим.
ты ведь только матчи Спартака смотришь, кого ты там собрался высматривать? унылую ничью?
ОлегаТэ
сегодня в 09:16
С учётом вероятности прогнозов Бубнова 80 % с точностью "до наоборот" данный прогноз для ЦСКА внушает оптимизм. ;)
papic337
сегодня в 09:14
Да будет так.
cska plus
сегодня в 09:13
Посмотрим.
JackNorz
сегодня в 09:05
Одно ясно точно - будет унылый матч
Котэ-каратэ ответил Одно слово румын
сегодня в 09:03
Одно слово румын:
Или наоборот
кто больше бабла судейке отвалил, тот и победит. гинер банкрот, посему закономерно затащит проект.
Одно слово румын
сегодня в 08:58
Или наоборот
Shpundya .
сегодня в 08:55
Будет удаление в матче и пенальти, всё дело в принятии решения о видеоповторах, и вот в таких важных матчах как без скандалов?
Воин666
сегодня в 08:53
Я думаю будет или 0:0 или 1:0 будет ЦСКА.
AntiherQ1488
сегодня в 08:44
Кони - никакущие. Посмотрим, что предложит Аргентина. Хотелось бы ничейку.
nikolah
сегодня в 08:38
давайте без прогнозов )
artr-90
сегодня в 08:35
Ну раз бубен уверен, что зенит выиграет - можно смело на ничейку ставить.
Котэ-каратэ
сегодня в 08:32
    Котэ-каратэ ответил parallels
    сегодня в 08:30
    parallels:
    как бы игра не закончилась, спартачи будут громко хрюкать. или на нас, или на коней. или просто от радости, что ничейка, о которой они мечтают. вечером будет весело, не забываем запасаться поп-корном)
    тебя рашид искал
    Belamor
    сегодня в 08:24
    АкинФея затащит . команда смело может играть в пол силы.
    M.S.
    сегодня в 08:22
    Победит ли Бубнов маразм - вот в чём вопрос.
    parallels
    сегодня в 08:18
      Jeck Denielse
      сегодня в 08:16
      Прочитав это, где то сейчас хитро улыбается Миша Вилков.......
      tuman960
      сегодня в 08:11
      только Бубнова с его прогнозами нехватало!!Будем считать что невсегда Бубнов ошибается и иногда попадает в точку!!!
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