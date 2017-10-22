Бубнов: «„Зенит“ победит ЦСКА со счётом 1:0, и это минимум»

Футбольный эксперт Александр Бубнов пророчит победу «Зениту» в центральном матче 14-го тура РФПЛ против ЦСКА:

«Явный фаворит очевиден. У „Зенита“ сильнее группа атаки, они лучше готовы физически и психологически. С основными конкурентами они играли очень уверенно. Думаю, так будет и в матче с ЦСКА. Большинство российских футболистов отдохнули на неделе, в основе на игру с „Русенборгом“ было всего три игрока с паспортом РФ. Интересно, кого из россиян Манчини добавит в основу и кого из иностранцев уберет. Манчини очень важно найти оптимальное сочетание, чтобы команда задавила соперника с первых минут, а не включилась только после перерыва или во второй половине второго тайма. Именно из-за этого „Зенит“ потерял очень много очков.

„Зенит“ будет владеть мячом и создаст много моментов. Если не будет проблем с реализацией, то победит. Не уверен, что у ЦСКА будут моменты, поэтому в их случае о реализации речи не идет. Команда Ганчаренко сыграла очень плохо с „Базелем“. Нет предпосылок, что им удастся сыграть лучше с „Зенитом“. Очевидно, что их единственный шанс – строить игру от обороны.

Предположу, что „Зенит“ попытается эпизодами намеренно отдать мяч ЦСКА, чтобы заманить их на свою половину поля, а затем воспользоваться контратаками. Поставил на победу „Зенита“ со счетом 1:0 и считаю, что это минимум. Счет вполне может быть крупнее в пользу гостей».

Напомним, что на матче будет работать судейская бригада под руководством Михаила Вилкова.

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