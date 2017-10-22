Созин: «Только недалёкий может сказать, что ЦСКА точно выиграет у „Зенита“»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает «Зенит» фаворитом в центральном матче 14-го тура РФПЛ с ЦСКА:

«Я не вижу никаких объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл „Зенит“. Состояние „армейцев“ в последних матчах, физические кондиции лидеров, отсутствие Алана Дзагоева, последствия травм Головина, Верблума и самое важное, на мой взгляд, - психологический нокдаун после „Базеля“ - все эти факторы не добавляют оптимизма. На другой чаше весов „Зенит“. Все здоровы, мотивированны после поражения от „Арсенала“, хорошо сыграли с „Русенборгом“, идут на первом месте в РФПЛ и Лиге Европы. Только недалекий может сказать, что ЦСКА точно выиграет. За счет чего? Не ясно.

Однако есть такое понятие, как характер, командный дух и фортуна. За счет этого, теоретически, ЦСКА может на равных сыграть с „Зенитом“. Если бы меня спросили, как этот матч может закончиться в процентном соотношении, то я сказал бы: 70% победа „Зенита“ и 30% победа ЦСКА. И то 30% - потому что „армейцы“ играют дома. Других ресурсов у них на сегодняшний день нет, хотя я с большой симпатией отношусь к команде».

Ранее свой прогноз на матч сделал известный футбольный эксперт Александр Бубнов.

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