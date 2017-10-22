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Созин: «Только недалёкий может сказать, что ЦСКА точно выиграет у „Зенита“»

сегодня, 10:11
ЦСКАЦСКА-:-ЗенитЗенит16:30 Не начался

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает «Зенит» фаворитом в центральном матче 14-го тура РФПЛ с ЦСКА:

«Я не вижу никаких объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл „Зенит“. Состояние „армейцев“ в последних матчах, физические кондиции лидеров, отсутствие Алана Дзагоева, последствия травм Головина, Верблума и самое важное, на мой взгляд, - психологический нокдаун после „Базеля“ - все эти факторы не добавляют оптимизма. На другой чаше весов „Зенит“. Все здоровы, мотивированны после поражения от „Арсенала“, хорошо сыграли с „Русенборгом“, идут на первом месте в РФПЛ и Лиге Европы. Только недалекий может сказать, что ЦСКА точно выиграет. За счет чего? Не ясно.

Однако есть такое понятие, как характер, командный дух и фортуна. За счет этого, теоретически, ЦСКА может на равных сыграть с „Зенитом“. Если бы меня спросили, как этот матч может закончиться в процентном соотношении, то я сказал бы: 70% победа „Зенита“ и 30% победа ЦСКА. И то 30% - потому что „армейцы“ играют дома. Других ресурсов у них на сегодняшний день нет, хотя я с большой симпатией отношусь к команде».

Ранее свой прогноз на матч сделал известный футбольный эксперт Александр Бубнов.

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Все комментарии
cska1948 ответил ОЛЛС
сегодня в 11:07
ОЛЛС:
Какой неумный человек...
Сергей, добрый день! Видимо его должность обязывает быть таким... Видимо это одно из тех качеств, которым обязательно должен обладать член комитета по этике РФС
Шуnя771 ответил ФорвардЪ
сегодня в 11:04
ФорвардЪ:
Не ободном исходе матча нельзя сказать исходный результат.
Только сейчас рассмотрел Вашу правильную Аву!
cska1948 ответил sir-5
сегодня в 10:58
sir-5:
Голкипер "Спартака" Александр Селихов на своей странице в Instagram признал, что в его ворота в матче 14-го тура чемпионата России против "Амкара" можно было назначить пенальти. На 85-й минуте арбитр матча Павел Кукуян, судя по видеоповторам, имел основания назначить в ворота красно-белых 11-метровый удар после падения Брайана Идову в борьбе с Селиховым, однако решил предъявить желтую карточку за симуляцию игроку "Амкара". "Все бились, все хотели. P.S. Можно было ставить пенальти, признаю", - написал Селихов. Теперь ты видишь,какие у вас ИСТОЧНИКИ,и что они ИСТОЧАЮТ??? Человек провёл тяжёлую ночь,истязаемый угрызениями совести.
Геннадий, привет! На мой взгляд молодой арбитр не рискнул ставить пенальти в ворота именитого клуба по причине того, что если пенальти будет признан не правильным, то это может закрыть ему путь в РФПЛ если не навсегда, то надолго. А то, что он не поставил правильный пенальти в пользу Амкара ему грозит ТОЛЬКО отстранением от судейства в следующем туре. Как говориться - почувствуйте разницу.
Шуnя771 ответил sir-5
сегодня в 10:57
sir-5:
Вот это уже разумно.Я.в отличие от большинства,против видеоарбитров и за высокую квалификацию совестливых арбитров,поэтому не говорю,что "судья казла продажная". Просто уровень такой,откуда другому взяться? Все непрофессионалы,все под давление адмресурса и громких имён.
Гена!

Да сказать нечего, если Селихов признался...

Но судье такой случай оценить за секунду... Даже квалифицированному...

Берем Грех на душу.
sir-5 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:56
Сергеевич вернулся 1:
Недалёких ещё больше). Чё это по сравнению с двумя-тремя.
Просто "созины" только в рабочее время с 0900 до 1800 из офисов исправно строчат.Ещё не проснулись,подтянутся гадить к началу матча.
sir-5 ответил Шуnя771
сегодня в 10:54
Шуnя771:
Значит - был... Но это только знал Селихов))
Вот это уже разумно.Я.в отличие от большинства,против видеоарбитров и за высокую квалификацию совестливых арбитров,поэтому не говорю,что "судья казла продажная". Просто уровень такой,откуда другому взяться? Все непрофессионалы,все под давление адмресурса и громких имён.
ОЛЛС
сегодня в 10:54
Какой неумный человек...
Сергеевич вернулся 1 ответил sir-5
сегодня в 10:53
sir-5:
Теперь "созина" уже два...Нет,три!!! Плодятся, черти. Сейчас ещё спартач-казаноид подтянется,протерев глазки.
Недалёких ещё больше). Чё это по сравнению с двумя-тремя.
Шуnя771 ответил sir-5
сегодня в 10:52
sir-5:
Теперь "созина" уже два...Нет,три!!! Плодятся, черти. Сейчас ещё спартач-казаноид подтянется,протерев глазки.
Гена!

Ты ШО хочешь сказать, что мну уже в обойме?))
Шуnя771 ответил sir-5
сегодня в 10:52
sir-5:
Голкипер "Спартака" Александр Селихов на своей странице в Instagram признал, что в его ворота в матче 14-го тура чемпионата России против "Амкара" можно было назначить пенальти. На 85-й минуте арбитр матча Павел Кукуян, судя по видеоповторам, имел основания назначить в ворота красно-белых 11-метровый удар после падения Брайана Идову в борьбе с Селиховым, однако решил предъявить желтую карточку за симуляцию игроку "Амкара". "Все бились, все хотели. P.S. Можно было ставить пенальти, признаю", - написал Селихов. Теперь ты видишь,какие у вас ИСТОЧНИКИ,и что они ИСТОЧАЮТ??? Человек провёл тяжёлую ночь,истязаемый угрызениями совести.
Значит - был... Но это только знал Селихов))
sir-5 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:50
Сергеевич вернулся 1:
О! Недалёкие, как у них кипит разум возмущённый)). Прав Созин).
    sir-5 ответил Шуnя771
    сегодня в 10:49
    Шуnя771:
    Вчера, 23:14 | Источник: 6 | Редакция: Стас Марченко Вратарь «Спартака» Александр Селихов после матча с «Амкаром» (0:0) отметил, что судья встречи принял правильное решение, не назначив пенальти в их ворота. «Моё мнение: пенальти не было. Но Брайн (Идову) всё грамотно делал, грамотно шёл на пенальти», — сказал Селихов.
    Голкипер "Спартака" Александр Селихов на своей странице в Instagram признал, что в его ворота в матче 14-го тура чемпионата России против "Амкара" можно было назначить пенальти.

    На 85-й минуте арбитр матча Павел Кукуян, судя по видеоповторам, имел основания назначить в ворота красно-белых 11-метровый удар после падения Брайана Идову в борьбе с Селиховым, однако решил предъявить желтую карточку за симуляцию игроку "Амкара".

    "Все бились, все хотели. P.S. Можно было ставить пенальти, признаю", - написал Селихов.

    Теперь ты видишь,какие у вас ИСТОЧНИКИ,и что они ИСТОЧАЮТ??? Человек провёл тяжёлую ночь,истязаемый угрызениями совести.
    cska1948
    сегодня в 10:49
    Только недалёкий мог предсказать победу СпаМа над Севильей со счётом 5:1 и домашнею ничью с Амкаром. Только недалёкий мог предсказать домашнее поражение Зенита от Арсенала. И таких "недалёких" примеров вагон и маленькая тележка. Только игра покажет, кто на что способен. А все эти проценты - гадание на кофейной гуще. Футбол не преферанс, где разложили карты и сразу видно кто выиграл, а кто без лапы остался. В футболе играть надо до финального свистка.
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 10:48
    О! Недалёкие, как у них кипит разум возмущённый)). Прав Созин).
    ФорвардЪ
    сегодня в 10:48
    Не ободном исходе матча нельзя сказать исходный результат.
    Морозовский ответил sir-5
    сегодня в 10:48
    sir-5:
    Уговорил.3-0 сойдёт? Сейчас Мутко позвоню,пусть на один матч бакланам крылышки подрежет.
    Без Мутько управятся !
    sir-5 ответил Морозовский
    сегодня в 10:47
    Морозовский:
    КОНИ ПОБЕДЯТ !
    Уговорил.3-0 сойдёт? Сейчас Мутко позвоню,пусть на один матч бакланам крылышки подрежет.
    Шуnя771 ответил cska1948
    сегодня в 10:46
    cska1948:
    Вроде Вилков.
    Спасибо.
    Шуnя771 ответил sir-5
    сегодня в 10:46
    sir-5:
    Ты про это? Александр Селихов: "Пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Амкаром" можно было назначить.Каюсь". Амкаровец Селихов не смог соврать перед лицом своих одноклубников.Но вы его быстро перевоспитаете,или выгоните,если не сможете.
    Вчера, 23:14 | Источник: 6 | Редакция: Стас Марченко
    Вратарь «Спартака» Александр Селихов после матча с «Амкаром» (0:0) отметил, что судья встречи принял правильное решение, не назначив пенальти в их ворота.

    «Моё мнение: пенальти не было. Но Брайн (Идову) всё грамотно делал, грамотно шёл на пенальти», — сказал Селихов.
    Морозовский ответил sir-5
    сегодня в 10:45
    sir-5:
    Маловероятно,но это(без иронии) было бы в интересах всего российского футбола,как вида спорта,а не бизнеса. Но вот Витёк Васин уже даёт интервью перед матчем,мне плохо от этого,и в голове одна мысль :В чьи ворота он забьёт сегодня...
    КОНИ ПОБЕДЯТ !
    sir-5 ответил Морозовский
    сегодня в 10:44
    Морозовский:
    Кони победят !
    Маловероятно,но это(без иронии) было бы в интересах всего российского футбола,как вида спорта,а не бизнеса. Но вот Витёк Васин уже даёт интервью перед матчем,мне плохо от этого,и в голове одна мысль :В чьи ворота он забьёт сегодня...
    cska1948 ответил Шуnя771
    сегодня в 10:42
    Шуnя771:
    А кто судит матч? Начнем с этого)))
    Вроде Вилков.
    sir-5 ответил Шуnя771
    сегодня в 10:42
    Шуnя771:
    А кто судит матч? Начнем с этого)))
    Ты про это?
    Александр Селихов: "Пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Амкаром" можно было назначить.Каюсь".
    Амкаровец Селихов не смог соврать перед лицом своих одноклубников.Но вы его быстро перевоспитаете,или выгоните,если не сможете.
    eaguar
    сегодня в 10:41
    вообщето тур ничьих идет
    Морозовский
    сегодня в 10:41
    Кони победят !
    sir-5 ответил Морозовский
    сегодня в 10:37
    Морозовский:
    Созин недалёкий. Зачем же так, на всю страну, унижать "ЦСКА"? ЭТИКОЙ ОН ЗАНИМАЕТСЯ !
    Созин не может подобным образом "унизить ЦСКА".Во-первых,для этого хватает Гончара,а,во- вторых,человек,допускающий подробные высказывания,показывает свой действительный уровень. Зная Гинера,можно предположить,что финал Созина уже очевиден. Братан Жендос ничего не забывает.
    Шуnя771
    сегодня в 10:37
    А кто судит матч?

    Начнем с этого)))
    Аденн
    сегодня в 10:34
    ничейка будет, судейка в курсе.
    ОлегаТэ
    сегодня в 10:32
    Чёта Созина от ЦСКА в последнее время конкретно штырит. "Член" по этике даже в выражениях перестал стесняться... Может, Женька у Андрюшки в садике конфетки отбирал? 😉
    CSKA2012
    сегодня в 10:31
    Пока у нас в футболе сидят вот такие чиновники "Член комитета по этике РФС Андрей Созин", который называет людей верящих в команду "Не далекими" - а точнее 56ами и даунами не будет у нас ни клуба ни сборной которыми можно гордиться .
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