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Будогосский: «Кукуян ошибся, он должен был назначить пенальти в ворота „Спартака“»

сегодня, 11:48
СпартакСпартак0 : 0АмкарАмкарМатч завершен

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский признал ошибку арбитра Павла Кукуяна, который обслуживал матч 14-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Амкаром» и не назначил в ворота хозяев явный пенальти:

«Судья в данном случае, к сожалению, допустил ошибку, он должен был назначить 11-метровый удар. Момент непростой, тяжелый, но произошло то, что произошло. Тут понятно, как инспектор мог оценить работу арбитра».

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Все комментарии
marvel777
сегодня в 12:37
Кукуяна на кукан!
ОлегаТэ ответил LOpp
сегодня в 12:37
LOpp:
в кой то веки судья ошибся в пользу Спартака и столько шума..
LOpp
Сегодня 15:28
в кой то веки судья ошибся в пользу Спартака и столько шума..
==============
Ты это серьёзно?!!!😂😂😂😂😂😂
В "кои-то веки" ...... Не смешите мои подковы!!!
ПерекатиПоле ответил Байкал Иркутск
сегодня в 12:35
Байкал Иркутск:
Кукуяна вызвали на помощь из ПФЛ где такие штуки повсеместно! https://www.youtube.com/watch?v=vp8jnEdrTwY
Позор Мирошниченко!
Позор Кукуяну!
Байкал Иркутск ответил LOpp
сегодня в 12:34
LOpp:
в кой то веки судья ошибся в пользу Спартака и столько шума..
    VIC2
    сегодня в 12:33
    Судья был прав, акробатический этюд не удался...
    Надо ещё поработать над падениями,
    исполнять более естественно, а то очень уж картинно
    Здесь, блин, не цирк, товарищи, жаждующие пендалЕй, вы утомили своими истериками
    Брулин
    сегодня в 12:31
    Ну как обычно, признали, что допустил ошибку, а дальше что?Можно смело признавать. Пенальти то не назначили. Какая теперь разница)
    ДСА
    сегодня в 12:31
    Игрок Амкара падал слишком картинно, за что и поплатился. Просто бы упал, дали бы пенальти.
    mat73
    сегодня в 12:30
    Да нифига! Симулянтов надо наказывать, чтоб в следующий раз неповадно было!
    ОлегаТэ
    сегодня в 12:29
    Я слышал в Сахаре снег пошёл. Думал, фэйк. Ан нет, Будргосский в кои-то веки судейскую ошибку признал.
    Видать в этом сезоне СпаМу халява больше не светит...
    LOpp
    сегодня в 12:28
    в кой то веки судья ошибся в пользу Спартака и столько шума..
    andre_can
    сегодня в 12:22
    прастак он и есть прастак....
    sir-5
    сегодня в 12:20
    " Синусоида Рейнгольда":

    " Когда "Спартак" бросил оборону и пошел забивать всей командой, то пермяки имели хорошие шансы на победу. Я согласен, что последние 10 минут москвичи провалили - могли и проиграть. И пенальти был стопроцентный, который судья не назначил, и выход 1 на 1, когда Александр Селихов спас...".
    kolpankolpan ответил Котэ-каратэ
    сегодня в 12:17
    Котэ-каратэ:
    Так ты Еськов что-ли? Вась?
    Х с.
    Levadia ответил Шуnя771
    сегодня в 12:16
    Шуnя771:
    Опять сорок пять! Кукуяна выдернули из не весть какого футбольного эшелона и теперь делают из него терпилу! Что больше не к кому придраться? Есть Масть и крупнее...
    Ошибка была!
    Но ошибся из-за того,что побоялся принять правильное решение,ведь и до этого пермяки легко валились.
    Котэ-каратэ ответил kolpankolpan
    сегодня в 12:16
    kolpankolpan:
    Ты дядя откуда? Судейство --это бизнес криминального толка.Каждая пятиминутка расписана по возможным ситуациям и предпринимаемым действиям.Каждая ситуация отработана с учетом интриги турнира и расклада за кулисами.Есть чистые игры.Но эта, именно в главном сработала.Не на гнилом подтягивании как работал Сухина.
    Так ты Еськов что-ли? Вась?
    kolpankolpan ответил Котэ-каратэ
    сегодня в 12:14
    Котэ-каратэ:
    Ты чё несешь? XD Какой сговор? т.е они заранее знали что будет такой момент? XD ЭТО РАЗ,где гарантия что если пенка и была то был бы 100% гол, а не молоко или Селихов, это касаемо трёх очков?
    Ты дядя откуда? Судейство --это бизнес криминального толка.Каждая пятиминутка расписана по возможным ситуациям и предпринимаемым действиям.Каждая ситуация отработана с учетом интриги турнира и расклада за кулисами.Есть чистые игры.Но эта, именно в главном сработала.Не на гнилом подтягивании как работал Сухина.
    Байкал Иркутск
    сегодня в 12:12
    Кукуяна вызвали на помощь из ПФЛ где такие штуки повсеместно!
    лошадка35
    сегодня в 12:12
    чужие ошибки признавать легко)
    Владимир_Спартак
    сегодня в 12:12
    Обычно наше российское судейство. Чему удивлены и что за разговоры и при чем тут Спартак. Все под Мутко ходим.
    богун ответил Ангел неБесГрешен
    сегодня в 12:12
    Ангел неБесГрешен:
    Интересно почитать спартачей - тянут или не тянут за уши чемпиона к новому чемпионству...
    Они уже ответили - тянут, НО значительно реже чем Зенит или ЦСКА.
    Котэ-каратэ ответил Байкал Иркутск
    сегодня в 12:11
    Байкал Иркутск:
    А я считаю там не было никакой ошибки! Оба судьи Кукуян и боковой находились в непосредственной близости и видимости момента! На видео видно как они смотрят за происходящим, так, что не увидеть и ошибиться они не могли! Это было всё осмысленно!
      Шуnя771
      сегодня в 12:09
      Зачем тонко хамить?

      Троллить одно, а оскорблять - другое... В утиль)
      богун ответил Михалыч 75
      сегодня в 12:09
      Михалыч 75:
      пермякам от этого не легче Медвежью услугу Кукуян сделал , 1 очко погоды для Спартака не делает , а вот разговор про толстый кошелёк Лёни будет предостаточно
      Скорее дело тут не в Ленином кошельке, а в боязни попасть под пресс возмущенной спартаковской "общественности".
      VIPded
      сегодня в 12:09
      Очевидно всё было! Как же тут не признать?...
      Котэ-каратэ ответил kolpankolpan
      сегодня в 12:09
      kolpankolpan:
      Какой еще эпизод?Ты не отвиливай.Спартак получил очко, вместо поражения минус 3 очка.И глядя на обоих судей --это было очевидное решение, принятое единогласно по ранее обозначенному сговору.Вот здесь точно была не ошибка.
      Ты чё несешь? XD Какой сговор? т.е они заранее знали что будет такой момент? XD ЭТО РАЗ,где гарантия что если пенка и была то был бы 100% гол, а не молоко или Селихов, это касаемо трёх очков?
      ПерекатиПоле
      сегодня в 12:08
      Судьи в этом сезоне уже очков десять спартаку подарили.
      Но что то не слышно громких заявлений от Мутко и прочих деятелей.
      Видимо они против честного футбола и за спартак.
      Байкал Иркутск
      сегодня в 12:08
      А я считаю там не было никакой ошибки!
      Оба судьи Кукуян и боковой находились в непосредственной близости и видимости момента! На видео видно как они смотрят за происходящим, так, что не увидеть и ошибиться они не могли! Это было всё осмысленно!
      Санчо Панса
      сегодня в 12:08
      Да мы уже в курсе насчет этого! Спасибо, что еще раз повторили мнение большинства людей, кто не болеет за Спартак)
      Шуnя771 ответил Котэ-каратэ
      сегодня в 12:08
      Котэ-каратэ:
      https://www.youtube.com/watch?v=O8XlTruQthQ
      "Болельщики всё понимают!"

      Естественно, иначе как понимать, что болелы Зенита(!!!) "нали" уралмашевцев вперед!
      kolpankolpan ответил Котэ-каратэ
      сегодня в 12:07
      Котэ-каратэ:
      Потому что Спартак это ажиотаж, этот эпизод будут ещё неделю мусолить, а вот про весьма спорный момент матча цска с Уфой, где Лапочкин поставил пенку, кто ни будь говорил вообще?
      Какой еще эпизод?Ты не отвиливай.Спартак получил очко, вместо поражения минус 3 очка.И глядя на обоих судей --это было очевидное решение, принятое единогласно по ранее обозначенному сговору.Вот здесь точно была не ошибка.
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