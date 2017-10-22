Будогосский: «Кукуян ошибся, он должен был назначить пенальти в ворота „Спартака“»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский признал ошибку арбитра Павла Кукуяна, который обслуживал матч 14-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Амкаром» и не назначил в ворота хозяев явный пенальти:

«Судья в данном случае, к сожалению, допустил ошибку, он должен был назначить 11-метровый удар. Момент непростой, тяжелый, но произошло то, что произошло. Тут понятно, как инспектор мог оценить работу арбитра».

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