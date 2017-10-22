«Анжи» - «Арсенал»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Анжи» и тульского «Арсенала» на матч 14-го тура чемпионата России.
«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Афонин, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Прудников, Маркелов.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Максимов, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Джорджевич, Кангва.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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Только Тула .
Только победа .
Только Тула .
Только победа .