«Спартак-2» на домашнем поле без проблем обыграл «Тюмень»

В матче 19-го тура ФНЛ «Спартак-2» без проблем обыграл «Тюмень». В предыдущем матче «Спартак-2» сыграл вничью на выезде с питерским «Динамо».
Москва, стадион «Спартак»
«Спартак-2» – «Тюмень» – 3:1 (2:0)
Голы: Нимели 27, Ломовицкий 36, Сакала 73, Лешонок 88.
«Спартак-2»: Терешкин, Сокол, Рассказов, Мамин, Лихачев (Хомуха 85), Щербаков, Полубояринов, Пантелеев, Ломовицкий (Руденко 74), Сакала, Нимели (Идриса 82).
Запасные: Аверкиев, Хомуха, Красильниченко, Цыганков, Никулин, Идриса, Руденко.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.
«Тюмень»: Обухов, Шакуро, Гузь, Мурачев (Павленко 57), Маслов, Богатырев (Ставпец 65), Рябокобыленко (Чуканов 46), Лешонок, Чудин, Саламатов, Юсупов.
Запасные: Граб, Головня, Иванов, Павленко, Пустозеров, Карпов, Ставпец, Чуканов
Главный тренер: Владимир Маминов.
Предупреждения: Гузь 15.
Судья: Артем Чистяков.
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