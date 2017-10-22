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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
15:30 84’ Эвертон 1:3 Арсенал
18:00 сегодня Тоттенхэм -:- Ливерпуль
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
17:15 сегодня Сельта -:- Атлетико М
21:45 сегодня Реал -:- Эйбар
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
16:00 51’ Милан 0:0 Дженоа
16:00 Идет второй тайм, 53’ Торино 0:0 Рома
19:00 сегодня Удинезе -:- Ювентус
21:45 сегодня Лацио -:- Кальяри
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 9 тур
15:30 83’ Фейеноорд 1:2 Аякс
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
14:00 Матч завершен Урал 2:0 Ахмат
16:30 Идет первый тайм, 41’ ЦСКА 0:0 Зенит
19:00 сегодня Анжи -:- Арсенал Т
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
15:00 Матч завершен Спартак-2 3:1 Тюмень
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 9 тур
19:30 сегодня Галатасарай -:- Фенербахче
Украина. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
19:30 сегодня Динамо К -:- Шахтер Дн
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 сегодня Труа -:- Лион
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«Урал» обыграл «Ахмат» и вышел на промежуточное 4-е место в турнирной таблице

сегодня, 15:52
УралУрал2 : 0АхматАхматМатч завершен

В поединке 14-го тура РФПЛ «Урал» взял верх над «Ахматом».

Екатеринбург, «СКБ-Банк Арена»

«Урал» – «Ахмат» – 2:0 (1:0)
Голы: Димитров 33, Евсеев 79.
Нереализованный пенальти: Родолфо 3 (перекладина)

«Урал»: Годзюр, Чернов, Балажиц, Меркулов, Кулаков, Бавин (Фидлер 64), Бумал, Бикфалви, Евсеев (Емельянов 90+2), Димитров, Ильин (Глушков 71).
Главный тренер: Александр Тарханов.

«Ахмат»: Городов, Вилькер, Родолфо, Уциев, Семенов, Швец (Бацуев 86), Бериша, Роши (Раванелли 66), Исмаэл Сильва, Митришев, Садаев (Жаба 39).
Главный тренер: Олег Кононов.

Предупреждения: Швец 5, Бумал 26, Балажиц 53, Семенов 55, Ильин 58, Бериша 87.

Судья: Алексей Николаев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
•BLACK WOLF•
сегодня в 17:10
Молодцы Урал, так и надо этим зажравшимся мажорам кадыркина, будут знать, что нельзя врать народу, что переименование было согласованным, тем более по просьбе болельщиков. Желаю чтобы они с Анжи местами поменялись в ближайшее время!
•BLACK WOLF• ответил Тибетус Тибатитус
сегодня в 17:07
Тибетус Тибатитус:
Всякое желание пропало болеть за этот клуб,пусть вылетают в ФНЛ Был против переименования клуба,после переименования думал хотя бы усилят клуб,но Рамзану на это пох, ему главное поменять имя,а не состав
99,9% всё, что делает рамзанка дыров ПОКАЗУХИ.
Zen-Aku
сегодня в 16:59
Вот что бывает когда переименовывают клуб в *** знает что(
95-shishani-95
сегодня в 16:53
Мы тоже сегодня проиграли последней команде в турнирной таблице, и упустили первое место в 7-м туре!
Но Ахмат, это другое дело!
Стремительно идут вниз!
Тибетус Тибатитус
сегодня в 16:51
Всякое желание пропало болеть за этот клуб,пусть вылетают в ФНЛ
Был против переименования клуба,после переименования думал хотя бы усилят клуб,но Рамзану на это пох, ему главное поменять имя,а не состав
Apsny
сегодня в 16:46
Урал сила).
nikoladolgov
сегодня в 16:43
Тарханов молоток , из любого сброда играющую командочку построит.
x-x-x-x-x
сегодня в 16:42
обидно будеть если Кононов уйдет. он очень сильный тренер вот только дай ему самому выбирать игроков и состав. да и денег отпускать ему на трансферы. планка цен поднялас и теперь ниже ляма игрока мало кто берет
x-x-x-x-x ответил MELCHI
сегодня в 16:40
MELCHI:
Не могу знать кто и чем занимается , понятно одно , захотели революцию и зону еврокубков без Рахимова . Зона вылета однозначно ближе после радикальных реформ.
да вот сейчас есть инфо о том что присматриваются к очередному (Албанцу) Ц-защитнику.наверное в место Родолфо но почему не российского? и почему не на пожарные позиции? Вратар,опрник и правый фланговый защитник нужен. а они ЦЗ смотрять
MELCHI ответил x-x-x-x-x
сегодня в 16:35
x-x-x-x-x:
Урал с победой а Терек заслуженно проиграл. Вся вина на руководства которые вмешиваются в дела тренера и не занимаються селекцией.Хорошего Годзюра отдали а оставили пожарника. Уциев с каждой игрой все хуже. Видно нет в клубе нужной атмосферы. Так как купили хороших игроков из за бугра а свои обиделись. Нужно с паспортом кипера и опорника брать.да еще вместо Уциева тоже нужно усиление.
Не могу знать кто и чем занимается , понятно одно , захотели революцию и зону еврокубков без Рахимова . Зона вылета однозначно ближе после радикальных реформ.
Vane4ek
сегодня в 16:35
Хорошая команда и отличные результаты!)
kirjuhaaa
сегодня в 16:32
Вот такая команда мне нравится, и я думаю, вы понимаете, что я про Урал. Меркулов,Бавин,Евсеев, Чернов - молодые русские, которые доказывают, что могут играть на много лучше, чем негры Ахмата, Амкара и похожих команд...и что молодые русские могут играть не хуже, чем пенсионеры Хабаровска, ЦСКА, Анжи...
Годяй
сегодня в 16:29
Терек знаю, был хороший клуб.А на Ахмат фиолетово , пускай и дальше в таком же стиле прославляют великого борца с терроризмом.
Алексей Буренин
сегодня в 16:28
Урал удивляет
benderivan ответил Дед Мазая
сегодня в 16:27
Дед Мазая:
Вроде Кононов неплохой тренер. Что то странное происходит в Тереке после переименования...( Весной Урал будет не узнать. Начнется пополнение бюджета. Обычно бывало наоборот...
а нечего было название менять на дурацкое
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:27
Урал красавцы, обошли великую народную. Возможно, и быков тоже, но тем ещё играть...
Killabyte
сегодня в 16:22
Уже на четвертом,молодцы
112910415
сегодня в 16:17
и это круто!
Дед Мазая
сегодня в 16:12
Вроде Кононов неплохой тренер. Что то странное происходит в Тереке после переименования...(
Весной Урал будет не узнать. Начнется пополнение бюджета. Обычно бывало наоборот...
Obdulio Varela
сегодня в 16:07
Я чего-то походу пропустил, когда должок отдали. Был уверен в победе гостей
cska plus
сегодня в 16:06
Молодцы уральцы!
борька
сегодня в 16:06
Урал творит чудеса, хотя игра слабенькая
salaga ответил x-x-x-x-x
сегодня в 16:06
x-x-x-x-x:
Урал с победой а Терек заслуженно проиграл. Вся вина на руководства которые вмешиваются в дела тренера и не занимаються селекцией.Хорошего Годзюра отдали а оставили пожарника. Уциев с каждой игрой все хуже. Видно нет в клубе нужной атмосферы. Так как купили хороших игроков из за бугра а свои обиделись. Нужно с паспортом кипера и опорника брать.да еще вместо Уциева тоже нужно усиление.
Действительно, как грозненцы могли отдать Годзюра? На мой взгляд он в пятёрке лучших вратарей России.
ДСА
сегодня в 16:06
Уверенно, на классе.
Шуnя771
сегодня в 16:05
Тарханов со страшной силой доказывает, что он не только теоретик, но и практик футбола!
С чем и поздравляем Уралмаш)
Баба Яга против
сегодня в 16:02
Как вы яхту переименуете ,так она и поплывет.Верните название Терек!!
Александра Фёдоровича с заслуженной победой!
Беренгар
сегодня в 16:02
Извинитесь
Морозовский
сегодня в 16:02
"Урал" - молодцы !
drug01
сегодня в 16:02
Тарханов знает свое дело!!!!
CSKA Rek
сегодня в 16:01
УРРРАЛ КРРРАСССАВЦЫ !!!
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