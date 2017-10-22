«Урал» обыграл «Ахмат» и вышел на промежуточное 4-е место в турнирной таблице

В поединке 14-го тура РФПЛ «Урал» взял верх над «Ахматом».
Екатеринбург, «СКБ-Банк Арена»
«Урал» – «Ахмат» – 2:0 (1:0)
Голы: Димитров 33, Евсеев 79.
Нереализованный пенальти: Родолфо 3 (перекладина)
«Урал»: Годзюр, Чернов, Балажиц, Меркулов, Кулаков, Бавин (Фидлер 64), Бумал, Бикфалви, Евсеев (Емельянов 90+2), Димитров, Ильин (Глушков 71).
Главный тренер: Александр Тарханов.
«Ахмат»: Городов, Вилькер, Родолфо, Уциев, Семенов, Швец (Бацуев 86), Бериша, Роши (Раванелли 66), Исмаэл Сильва, Митришев, Садаев (Жаба 39).
Главный тренер: Олег Кононов.
Предупреждения: Швец 5, Бумал 26, Балажиц 53, Семенов 55, Ильин 58, Бериша 87.
Судья: Алексей Николаев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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Александра Фёдоровича с заслуженной победой!
Александра Фёдоровича с заслуженной победой!