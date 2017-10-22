Дельнери: «Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть „Ювентусу“»

Наставник «Удинезе» Луиджи Дельнери подбодрил свою команду после матча с «Ювентусом», который закончился разгромной победой «бьянконери», оставшихся в меньшинстве:

«Жаль, что мы пропустили два гола после стандартных положений, а в последние 10-12 минут расслабились и позволили забить еще два мяча. До этого мы показывали неплохую игру и вынудили Буффона совершить несколько прекрасных сейвов. Но это не та игра, где мы могли рассчитывать на победу.

Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть „Ювентусу“, но надо обратить внимание на то, как эти голы были пропущены. Надеюсь, что мы сможем прервать черную полосу к матчу с „Аталантой“».

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