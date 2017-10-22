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Дельнери: «Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть „Ювентусу“»

сегодня, 21:56
УдинезеУдинезе2 : 6ЮвентусЮвентусМатч завершен

Наставник «Удинезе» Луиджи Дельнери подбодрил свою команду после матча с «Ювентусом», который закончился разгромной победой «бьянконери», оставшихся в меньшинстве:

«Жаль, что мы пропустили два гола после стандартных положений, а в последние 10-12 минут расслабились и позволили забить еще два мяча. До этого мы показывали неплохую игру и вынудили Буффона совершить несколько прекрасных сейвов. Но это не та игра, где мы могли рассчитывать на победу.

Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть „Ювентусу“, но надо обратить внимание на то, как эти голы были пропущены. Надеюсь, что мы сможем прервать черную полосу к матчу с „Аталантой“».

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Все комментарии
Russianhаmmer
сегодня в 22:02
Вот благодаря этому "непостыдству" и характерной покорности Ювентус так далеко шагнул.
Дмитрий Аександров
сегодня в 22:01
Достойные слова, "Ювентус" их заслужил.
Великий Князь
сегодня в 21:59
Молодец Дель Нери, не ноет, как некоторые. Он и будучи тренером Кьево не ныл, когда Ювентус нанёс им первое поражение в сезоне. Тогда к стати из двух пенок, одна была сомнительной.
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