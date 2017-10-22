Венгер: «Когда получаешь такое удовольствие от игры Озила, тяжело поверить в его уход»

После победы «Арсенала» над «Эвертоном» главный тренер «канониров» Арсен Венгер прокомментировал слухи о возможном уходе из лондонского клуба полузащитника Месута Озила:

«Мы живем в мире, где приходится иметь дело с ложными новостями. И у игроков, и у меня всегда только одна реакция — мы отвечаем игрой на футбольном поле.

Когда видишь Месута настолько сосредоточенным и получаешь такое удовольствие от его игры, сложно даже поверить в такие слухи».

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