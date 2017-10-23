Конте: «Кубок Лиги — трата времени? С эгоистичной точки зрения могу согласиться»

Наставник «Челси» Антонио Конте намерен пожертвовать Кубком Лиги в пользу более важных турниров. Об этом он сообщил накануне матча с «Эвертоном», который состоится 25 октября:

«Я всё думаю об игре против „Эвертона“. Невозможно восстановить Дринкуотера, Мозесу потребуется больше времени. То же самое с Канте. Думаю, это хорошая возможность себя проявить молодым игрокам вроде Шарли Мусонда и Кенеди. Им надо дать шанс. Они много работают, становятся сильнее, а результаты их работы мы и посмотрим в матче с „Эвертоном“. Игра будет сложной.

Моуриньо сказал, что Кубок Лиги — это трата времени? С эгоистичной точки зрения могу согласиться. С другой стороны, такие матчи дают возможность показать себя игрокам, которые не участвуют в других поединках».

Напомним, что в 3-м раунде Кубка Лиги «Челси» разгромил «Ноттингем Форест».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте