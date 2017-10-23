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Конте: «Кубок Лиги — трата времени? С эгоистичной точки зрения могу согласиться»

сегодня, 00:45
ЧелсиЧелси-:-ЭвертонЭвертон25.10.2017 в 21:45 Не начался

Наставник «Челси» Антонио Конте намерен пожертвовать Кубком Лиги в пользу более важных турниров. Об этом он сообщил накануне матча с «Эвертоном», который состоится 25 октября:

«Я всё думаю об игре против „Эвертона“. Невозможно восстановить Дринкуотера, Мозесу потребуется больше времени. То же самое с Канте. Думаю, это хорошая возможность себя проявить молодым игрокам вроде Шарли Мусонда и Кенеди. Им надо дать шанс. Они много работают, становятся сильнее, а результаты их работы мы и посмотрим в матче с „Эвертоном“. Игра будет сложной.

Моуриньо сказал, что Кубок Лиги — это трата времени? С эгоистичной точки зрения могу согласиться. С другой стороны, такие матчи дают возможность показать себя игрокам, которые не участвуют в других поединках».

Напомним, что в 3-м раунде Кубка Лиги «Челси» разгромил «Ноттингем Форест».

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Все комментарии
juchok
сегодня в 01:05
значит, грузим на Эвертон! те то как раз за кубок лиги биться обязаны!
Chelseaman
сегодня в 01:05
опустили бы это 62o в полупрофессиональные лиги, по типу трофея футбольной лиги, который только для лиги 1 и лиги 2
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