«Челси» разгромил «Ноттингем Форест»

Действующий чемпион Англии «Челси» не испытал проблем в матче с «Ноттингем Форест» в рамках 3-го раунда Кубка Лиги.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» – «Ноттингем Форест» – 5:1 (3:0)
Голы: Кенеди 12, Батшуайи 18, Мусонда 39, Батшуайи 52, Бутшуайи 85 — Дариква 90+2.
«Челси»: Кабальеро, Кристенсен, Кэйхилл, Рюдигер, Бакайоко, Фабрегас (Ампаду 56), Кенеди, Дзаппакоста, Батшуайи, Азар, Мусонда.
Главный тренер: Антонио Конте.
«Ноттингем Форест»: Хендерсон, Хоббс, Мансьенн, Уоррелл, Доуэлл, Бухалакис, Осборн, Фокс (Дариква 59), Личай, Тайлер (Бреретон 65), Каммингс.
Главный тренер: Марк Уорбертон.
Предупреждения: Хоббс 21.
Судья: Кристофер Кавана.
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